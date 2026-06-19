どこが変わった？これからの「キレイになれるデニム」





複雑なテクニックは必要なし。「ベーシック+新しさ」の絶対バランスが成立する、デニムありきの更新リストを作成。







デニムを味方に「カラージャケット」

パステルカラーをジャケットで新調。なかでも赤同様にデニムと相愛な、ミルキーなピンクで品よく、甘く、軽やかに、王道を今に変えていく。

ガーリーな色も幼く転ばない「ハンサムなパステル」

デニムパンツ／HER. ピンクジャケット／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店） 肩が余るビッグサイズのジャケットで、淡いピンクを辛口仕立てに。合わせるデニムは色ムラのないブルーを選び、落ち着かせて。







シャツかブラウスで「隙づくり」

かわいいとはまた違う女っぽさを求めて、体のパーツをキレイに見せてくれるようなデザインや質感のシャツ＆ブラウスに注目。

デニムパンツ／ラングラー（エドウイン・カスタマーサービス） ブラウス／HER. ドレスのようなオフショルダー。ボリューミィなブラウスをスマートにとり込むために、デニムはあえてスリムな形を選択。スキンコンシャスなデザインのおかげで飾り立てずとも華やかに。







「デニムでフォーマル」

ボーイッシュなイメージから一変、今シーズンは仕事やイベントにも対応できる、ドレスライクなデニムが豊作。

デニムワンピース／リーバイス®（リーバイ・ストラウス ジャパン） 細身のミモレ丈ワンピース。ウエスト部分をマークするように曲線的に仕上げた形で、テクニック不要でスタイルアップがかなう。ボディラインに沿うシルエットでも、デニムだからインナーがひびきにくい。







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