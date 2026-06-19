「茶ラテ」420円→300円は6月20日だけ！お茶専門店「CHABAR」西武新宿ペペ店でオープン限定お得企画を実施。

「PEARL LADY CHA BAR」を展開するネットタワーは、2026年6月20日に新スタイル店舗「CHABAR西武新宿ペペ店」をオープン。対象商品の「茶ラテ」が特別価格で楽しめるオープン記念キャンペーンが実施されます。

金木犀香る「茶ラテ」に注目

"伝統のお茶を新しい飲み方で楽しむ"がコンセプトのCHABAR。

今回オープンする「西武新宿ペペ店」は、店舗デザインやドリンクカップを一新。茶葉とミルクにこだわり、これまでよりもリッチなドリンクを提案する新スタイルのティースタンドとして登場します。

オリジナルの濃厚ミルクを合わせた「茶ラテ」は、新店舗の目玉商品。

中でも、日本ではまだ珍しい金木犀の香り豊かな「桂花烏龍茶」を使った「桂花烏龍茶ラテ」は、金木犀の華やかで甘い香りとコクのある味わいを堪能できます。

さらに、オープン当日の6月20日限定でオープン記念キャンペーンを実施。

「桂花烏龍茶ラテ」「紅茶ラテ」「ほうじ茶ラテ」3種類のSサイズが、通常価格420円のところ300円で販売されます。

注文はひとり2点まで。トッピングは有料となり、アプリクーポンの利用は対象外です。

また、Mサイズや上記３商品以外は通常価格となります。

「茶ラテ」のほかにも、宇治抹茶を使った「抹茶ラテ」やノンカフェインの「レッドハーブ茶」、桂花烏龍茶・白桃紅茶にフルーツ果肉を合わせたフルーツティーがラインアップ。新宿ペペ店限定のトッピングも用意されているとのこと。

メニューの詳細は公式サイトから確認できます。

CHABAR西武新宿ペペ店は、6月20日に西武新宿ペペ2階（東京都新宿区歌舞伎町1-30-1）にオープン。営業時間は11時から21時30分までです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部