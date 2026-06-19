ファミマ関東限定で「ほたて日和」監修の冷やしラーメン＆おむすび 秋葉原の行列店の味
【モデルプレス＝2026/06/19】東京・秋葉原の人気ラーメン店「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修の「鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」「女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」が、関東地方のファミリーマート約5,500店にて、6月23日（火）から登場する。
【写真】行列店「ほたて日和」が監修した2品
「Tokyo Style Noodle ほたて日和」は2022年に秋葉原で開店し、ほたての出汁をきかせたスープと、具材にもふんだんにほたてを使用した奥深い味わいのつけ麺が特長。行列の絶えないラーメン店として人気を集め、ファミリーマートでは2024年から継続して同店監修のカップ麺やポテトチップス、関東限定でチルドラーメン・冷やしつけ麺を発売している。このたび、本格的な暑さに向けて趣向を凝らした冷やしラーメンとおむすびを展開する。
「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」は、鰹と昆布のスープに細麺を合わせた一品。途中で別添えの梅ジュレを加えることで、酸味が合わさり“味変”もでき、最後まで飽きのこないさっぱりとした味わいを楽しめる仕様となっている。
「女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」は、おむすびでは同店初監修となる。店舗の人気日替わりメニューである「女将の気まぐれ」シリーズをモチーフにしており、ほたて・鶏・昆布を合わせた出汁で炊いたご飯に、さばのほぐし身を混ぜ込んだ優しい味わいに仕上げられた。（modelpress編集部）
【価格】573円（税込618円）
【発売地域】東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県、新潟県（一部店舗除く）、静岡県（一部店舗除く）
【価格】181円（税込195円）
【発売地域】東京都、神奈川県（一部）、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
【Not Sponsored 記事】
【写真】行列店「ほたて日和」が監修した2品
◆「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修の2品
「Tokyo Style Noodle ほたて日和」は2022年に秋葉原で開店し、ほたての出汁をきかせたスープと、具材にもふんだんにほたてを使用した奥深い味わいのつけ麺が特長。行列の絶えないラーメン店として人気を集め、ファミリーマートでは2024年から継続して同店監修のカップ麺やポテトチップス、関東限定でチルドラーメン・冷やしつけ麺を発売している。このたび、本格的な暑さに向けて趣向を凝らした冷やしラーメンとおむすびを展開する。
◆梅ジュレで味変を楽しむ冷製和え麺
「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」は、鰹と昆布のスープに細麺を合わせた一品。途中で別添えの梅ジュレを加えることで、酸味が合わさり“味変”もでき、最後まで飽きのこないさっぱりとした味わいを楽しめる仕様となっている。
◆おむすびは人気の日替わりメニューがモチーフ
「女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」は、おむすびでは同店初監修となる。店舗の人気日替わりメニューである「女将の気まぐれ」シリーズをモチーフにしており、ほたて・鶏・昆布を合わせた出汁で炊いたご飯に、さばのほぐし身を混ぜ込んだ優しい味わいに仕上げられた。（modelpress編集部）
■ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺
【価格】573円（税込618円）
【発売地域】東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県、新潟県（一部店舗除く）、静岡県（一部店舗除く）
■ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味
【価格】181円（税込195円）
【発売地域】東京都、神奈川県（一部）、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
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