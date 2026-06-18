＜速報＞全米女子プロ前哨戦が開幕 渋野日向子は3.5m沈めてパー発進
＜マイヤーLPGAクラシック 初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが日本時間午後8時15分に開幕した。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は12人が出場している。
【写真】必見です 渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリ
「全米女子オープン」17位、先週のダブルス戦では5位と上り調子の渋野日向子は、アウトコースの第1組でティオフを迎えた。スタートホールは1番パー4。ティショットはフェアウェイ右サイドへ。2打目はグリーン奥のラフにつかまった。アプローチを約3.5メートルにつけると、続くパットを沈めてパー発進を決めた。櫻井心那は現在、10番パー5をプレーしている。この後は岩井明愛、原英莉花、吉田優利、西村優菜が午前組でスタート。岩井千怜、勝みなみ、竹田麗央、山下美夢有、笹生優花、馬場咲希は午後からラウンドを開始する。今大会終了後のCMEグローブポイントランキング上位者は、来週の全米女子プロと「エビアン選手権」の出場権が与えられる。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第1ラウンドのスコア速報
日本勢のスタートは？ ティオフ時間一覧
渋野の現在地は？ 米国女子ポイントランキング
米女子ツアーダブルス戦で渋野日向子はいくら稼いだ？
生き残りをかけた争い 国内女子ツアー第1回女子リランキング暫定表
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