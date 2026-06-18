LANA、山田涼介主演 の7月ドラマ『一次元の挿し木』主題歌を担当
LANAが、山田涼介主演の7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』で主題歌を担当することが決定した。LANAがドラマ主題歌を担当するのは、本作が初となる。
原作は、話題作の相次ぐ宝島社2025年『このミステリーがすごい！』大賞 文庫グランプリ受賞作の同名小説『一次元の挿し木』（作：松下龍之介）。 発行部数65万部突破のヒット小説が実写化となった。
本日、ドラマのメインビジュアルも公開となった。主人公・七瀬悠役の主演・山田涼介を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介の5人を、ドラマタイトルにちなんだ様々な花や植物が隙間なく囲む、意味深なビジュアルとなっている。
ドラマに向けて盛り上がりが加速する中、LANAの楽曲がどのようにドラマ『一次元の挿し木』の世界観を彩るのか、本編への期待が高まる。なお、楽曲タイトルは後日解禁予定。
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■LANA コメント
この度、主題歌を担当させていただきました。LANAです。
この作品に登場する人々も、私たちもみんな、信じるもののために必死に生きています。
そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。素敵な作品にご一緒させていただき、本当に嬉しいです。
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■ドラマ『一次元の挿し木』
読売テレビ・日本テレビ系2026年7月期新日曜ドラマ
7月5日（日）よる10:30〜スタート
大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。
年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。
ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された
200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。
半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚愕の結果が出る―――
人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。
DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……
その全てが、一本の線で繋がっていく。
悠は、過去と現在を繋ぐ巨大な闇へと踏み込んでいく―――
◆番組公式サイト
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◾️配信限定SG「翼の折れたエンジェル」(Cover)
配信：https://LANA-DIVA.lnk.to/tsubasa
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東京・国立代々木競技場 第一体育館(TOKYO)
8月4日（火）OPEN 18:00 / START 19:00
8月5日（水）OPEN 18:00 / START 19:00
https://lp.lanal7.com/lana_live_tour_2026
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