大人気の”リフ粉”が殿堂入り！　ZOZOCOSMEが2026上半期のベストコスメアワードを発表

ZOZOCOSMEは6月10日、ユーザーから注目・支持されているコスメを発表するアワード「ZOZOCOSME AWARDS 2026 上半期」を発表しました。

■NARSのリフ粉が殿堂入りに

同アワードでは、不動の人気を誇る殿堂入りコスメとしてNARSの「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N」が新たに選出されました。

さらに、選定期間中にZOZOCOSMEにオープンしたショップが販売するコスメの中で特に支持されたestの「エスト クラリファイイング ジェル ウォッシュ MED 【医薬部外品】」が新人賞として選出されています。

取扱いブランドを2部門に分けたベストコスメでは、ラグジュアリー部門にてRMKの「RMK デューイーメルト リップカラー（レフィル）」が総合大賞1位を獲得しました。

ナチュラル＆バラエティー部門では、MTGの「リファ ハートコーム アイラ」が「ZOZOCOSME AWARDS 2025 上半期」と「ZOZOCOSME AWARDS 2025」に続き、3度目の総合大賞1位となっています。

受賞アイテムについては、ZOZOCOSMEの販売数・お気に入り登録数・閲覧数・アイテムレビュー数などのデータをもとに、ZOZO独自の集計方法で選出しています。

特設ページ：https://zozo.jp/event/cosme-bestseller/

（フォルサ）