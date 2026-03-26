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YamatoStyleが「東京ディズニーシー 2026.6.13の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo DisneySea on June 13, 2026 : Part 2」と題した動画を公開した。動画では、大混雑する東京ディズニーシーのポートディスカバリーからアメリカンウォーターフロントにかけての様子や、期間限定メニューを満喫する姿が収められている。



ポートディスカバリーでは、ポップコーンワゴンや「アクアトピア」に長蛇の列ができ、「ニモ＆フレンズ・シーライダー」も60分待ちという混雑ぶりを見せていた。YamatoStyleは同アトラクションの「JCBスポンサーラウンジ」を利用し、普段は見られないプレショーでの特別な演出や、アトラクション本編の縮小プロセスを楽しんだ。



続いてアメリカンウォーターフロントへ移動するも、各飲食店舗は45分から100分待ちの大混雑。「ドックサイドダイナー」はテーブル使用率が100%に達しており、店内の席確保を断念して屋外のテーブルで食事をとることになった。期間限定メニューの「鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ」や「ミックスサラダ（パストラミビーフ）」などを味わい、特に「牛カルビと韓国のりの冷やし麺（塩レモン）」については「さっぱりして優しい味でとても美味しい」と絶賛している。



その後、S.S.コロンビア号前でレミーのグリーティングに遭遇したが、惜しくもサインはもらえなかった。アトラクションは「タワー・オブ・テラー」が100分待ち、「トイ・ストーリー・マニア！」が140分待ちと、連日100分超えの混雑が続いている状況だ。最後に「ブロードウェイ・ミュージックシアター」前で「ジュビリーシール」をもらう列に並んだ。大混雑のパーク内で、モバイルオーダーのキャンセル枠を活用しながら効率よく楽しむ様子は、今後の来園計画を立てるうえで大いに参考になりそうだ。