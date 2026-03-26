大混雑の東京ディズニーシーを散策！期間限定メニューとスポンサーラウンジ体験をレポート
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YamatoStyleが「東京ディズニーシー 2026.6.13の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo DisneySea on June 13, 2026 : Part 2」と題した動画を公開した。動画では、大混雑する東京ディズニーシーのポートディスカバリーからアメリカンウォーターフロントにかけての様子や、期間限定メニューを満喫する姿が収められている。
ポートディスカバリーでは、ポップコーンワゴンや「アクアトピア」に長蛇の列ができ、「ニモ＆フレンズ・シーライダー」も60分待ちという混雑ぶりを見せていた。YamatoStyleは同アトラクションの「JCBスポンサーラウンジ」を利用し、普段は見られないプレショーでの特別な演出や、アトラクション本編の縮小プロセスを楽しんだ。
続いてアメリカンウォーターフロントへ移動するも、各飲食店舗は45分から100分待ちの大混雑。「ドックサイドダイナー」はテーブル使用率が100%に達しており、店内の席確保を断念して屋外のテーブルで食事をとることになった。期間限定メニューの「鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ」や「ミックスサラダ（パストラミビーフ）」などを味わい、特に「牛カルビと韓国のりの冷やし麺（塩レモン）」については「さっぱりして優しい味でとても美味しい」と絶賛している。
その後、S.S.コロンビア号前でレミーのグリーティングに遭遇したが、惜しくもサインはもらえなかった。アトラクションは「タワー・オブ・テラー」が100分待ち、「トイ・ストーリー・マニア！」が140分待ちと、連日100分超えの混雑が続いている状況だ。最後に「ブロードウェイ・ミュージックシアター」前で「ジュビリーシール」をもらう列に並んだ。大混雑のパーク内で、モバイルオーダーのキャンセル枠を活用しながら効率よく楽しむ様子は、今後の来園計画を立てるうえで大いに参考になりそうだ。
ポートディスカバリーでは、ポップコーンワゴンや「アクアトピア」に長蛇の列ができ、「ニモ＆フレンズ・シーライダー」も60分待ちという混雑ぶりを見せていた。YamatoStyleは同アトラクションの「JCBスポンサーラウンジ」を利用し、普段は見られないプレショーでの特別な演出や、アトラクション本編の縮小プロセスを楽しんだ。
続いてアメリカンウォーターフロントへ移動するも、各飲食店舗は45分から100分待ちの大混雑。「ドックサイドダイナー」はテーブル使用率が100%に達しており、店内の席確保を断念して屋外のテーブルで食事をとることになった。期間限定メニューの「鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ」や「ミックスサラダ（パストラミビーフ）」などを味わい、特に「牛カルビと韓国のりの冷やし麺（塩レモン）」については「さっぱりして優しい味でとても美味しい」と絶賛している。
その後、S.S.コロンビア号前でレミーのグリーティングに遭遇したが、惜しくもサインはもらえなかった。アトラクションは「タワー・オブ・テラー」が100分待ち、「トイ・ストーリー・マニア！」が140分待ちと、連日100分超えの混雑が続いている状況だ。最後に「ブロードウェイ・ミュージックシアター」前で「ジュビリーシール」をもらう列に並んだ。大混雑のパーク内で、モバイルオーダーのキャンセル枠を活用しながら効率よく楽しむ様子は、今後の来園計画を立てるうえで大いに参考になりそうだ。
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ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。