claquepot、3年ぶりコンセプトEP『キャリア』本日リリース。新曲「ラヴィン」MVも公開
本日6月17日に、claquepotの3年ぶりとなるコンセプトEP『キャリア』がリリースされた。
今作は、全曲トラックメイカー“きなみうみ”との共作となる作品。これまでの作品のテーマが「DEMO」「press kit」「the test」のようにビジネス的な表現やメッセージを発信してきたclaquepotだが、今作のテーマはずばり「キャリア」だ。
これまで試みてきた実験やチャレンジを積み重ね、たどり着いた「キャリア」。これからのキャリアアップと、今まで重ねてきたキャリアの説明と証明をこのEPで表現している。
さらに新曲として収録されている「ラヴィン」はs**t kingz. の「Biotope feat. claquepot」以来のミッドバラードで、聴く人によって様々な「愛」を連想させられる。MVは邦画のようなタッチで、懐かしい夏を描いた作品で「愛」が沢山詰まった仕上がりとなっている。
EP『キャリア』
2026年6月17日(水)発売
予約：https://claquepot.lnk.to/kyaria
初回生産限定
【ミニAL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
価格：\9,900(税込)
品番：AVCD-63884/B
※同梱特典：「リビング」アクリルインテリア
【CD (スマプラミュージック対応)】
価格：\3,000(税込)
品番：AVCD-63885
▼収録内容
[CD] （全品番共通）
・リーズン
・オウライ
・リビング
・ランダバ
・アグノス
他全6曲収録予定
[Blu-ray] （初回生産限定盤 AVCD-63884/B）
・Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 TwinShip -claquepot part-
・claquepot crosspoint chat vol.2
▼mu-mo SHOP購入特典
【抽選特典】
「claquepot zepp tour 2026」リハーサル観覧券
2026年8月11日(火・祝) Zepp Nagoya
2026年8月21日(金) Zepp Fukuoka
2026年8月23日(日) Zepp Osaka Bayside
2026年8月25日(火) Zepp DiverCity (TOKYO)
※2026年7月22日(水)正午12:00までのご予約が抽選対象となります
【先着特典】
ポストカード（絵柄A）
【対象サイト】
mu-mo SHOP
https://shop.mu-mo.net/a/list1/?artist_id=CLQEP
▼全国CDショップ共通先着特典
ポストカード（絵柄B）
【対象店舗】
全国CDショップ、ECサイト
＜claquepot zepp tour 2026 -キャリア-＞
【愛知】2026年8月11日(火) Zepp Nagoya 17:00/18:00
【福岡】2026年8月21日(金) Zepp Fukuoka 18:00/19:00
【大阪】2026年8月23日(日) Zepp Osaka Bayside 16:00/17:00
【東京】2026年8月25日(火) Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00/19:00
・チケットプレイガイド2次先行受付中
受付期間：2026年6月17日(水)15:00 〜 2026年6月28日(日)23:59
受付URL：
mu-mo TICKET：http://r.y-tickets.jp/claquepot2602
ローソンチケット：https://l-tike.com/claquepot-zepp/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/claquepot-zepp2026/
イープラス：https://eplus.jp/claquepot/
・チケット料金
【1Fスタンディング】\8,800-（税込）
【2F指定席】\9,900-（税込）
関連リンク
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