本日6月17日に、claquepotの3年ぶりとなるコンセプトEP『キャリア』がリリースされた。

今作は、全曲トラックメイカー“きなみうみ”との共作となる作品。これまでの作品のテーマが「DEMO」「press kit」「the test」のようにビジネス的な表現やメッセージを発信してきたclaquepotだが、今作のテーマはずばり「キャリア」だ。

これまで試みてきた実験やチャレンジを積み重ね、たどり着いた「キャリア」。これからのキャリアアップと、今まで重ねてきたキャリアの説明と証明をこのEPで表現している。

さらに新曲として収録されている「ラヴィン」はs**t kingz. の「Biotope feat. claquepot」以来のミッドバラードで、聴く人によって様々な「愛」を連想させられる。MVは邦画のようなタッチで、懐かしい夏を描いた作品で「愛」が沢山詰まった仕上がりとなっている。





EP『キャリア』

2026年6月17日(水)発売

予約：https://claquepot.lnk.to/kyaria 初回生産限定

【ミニAL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】

価格：\9,900(税込)

品番：AVCD-63884/B

※同梱特典：「リビング」アクリルインテリア 【CD (スマプラミュージック対応)】

価格：\3,000(税込)

品番：AVCD-63885 ▼収録内容

[CD] （全品番共通）

・リーズン

・オウライ

・リビング

・ランダバ

・アグノス

他全6曲収録予定 [Blu-ray] （初回生産限定盤 AVCD-63884/B）

・Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 TwinShip -claquepot part-

・claquepot crosspoint chat vol.2 ▼mu-mo SHOP購入特典

【抽選特典】

「claquepot zepp tour 2026」リハーサル観覧券

2026年8月11日(火・祝) Zepp Nagoya

2026年8月21日(金) Zepp Fukuoka

2026年8月23日(日) Zepp Osaka Bayside

2026年8月25日(火) Zepp DiverCity (TOKYO)

※2026年7月22日(水)正午12:00までのご予約が抽選対象となります 【先着特典】

ポストカード（絵柄A） 【対象サイト】

mu-mo SHOP

https://shop.mu-mo.net/a/list1/?artist_id=CLQEP ▼全国CDショップ共通先着特典

ポストカード（絵柄B） 【対象店舗】

全国CDショップ、ECサイト

＜claquepot zepp tour 2026 -キャリア-＞

【愛知】2026年8月11日(火) Zepp Nagoya 17:00/18:00

【福岡】2026年8月21日(金) Zepp Fukuoka 18:00/19:00

【大阪】2026年8月23日(日) Zepp Osaka Bayside 16:00/17:00

【東京】2026年8月25日(火) Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00/19:00 ・チケットプレイガイド2次先行受付中

受付期間：2026年6月17日(水)15:00 〜 2026年6月28日(日)23:59

受付URL：

mu-mo TICKET：http://r.y-tickets.jp/claquepot2602

ローソンチケット：https://l-tike.com/claquepot-zepp/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/claquepot-zepp2026/

イープラス：https://eplus.jp/claquepot/ ・チケット料金

【1Fスタンディング】\8,800-（税込）

【2F指定席】\9,900-（税込）