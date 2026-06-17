リサとガスパールのデザインがかわいくて上品な晴雨兼用の折りたたみ傘！梅雨＆夏を乗り切ろう
うさぎでも犬でもないとびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」の公式オンラインショップでは、雨のシーズンに役立つレイングッズを多数取り扱っている。中でもすぐに役立ちそうなのが、雨の日はもちろん日傘としても使える兼用傘！遮光率99.99%以上、UVカット率99.9%以上の一級遮光生地が使用された、優れた機能を持っている。本記事では、かわいらしいリサとガスパールのプリントをセンスよく配置したおすすめの3品を紹介する。
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■「Merci pour ces 25 annees！(※)」日本語版出版25周年を記念した1本
さわやかなホワイトをベースに、赤と青と、トリコロールカラーでまとめられた「晴雨兼用折たたみ傘(トリコドット)ホワイト25th」(3300円)は、日本語版の絵本出版25周年を祝福するデザイン！フランス語の「Merci pour ces 25 annees(※).(25年間ありがとう)」というメッセージと、正面を向いたリサとガスパールの顔がキュートすぎる。親骨は日常使いにちょうどいい50センチ。5段折でたたむと約18センチと超コンパクトになるのもうれしい！
(※anneesの最初の「e」は正しくはアクセント記号あり)
■動物と遊ぶリサとガスパールにほっこり！ストーリー性のある1本
うさぎや犬、はたまた小鳥など、小動物と遊ぶリサとガスパールが描かれた「晴雨兼用折たたみ傘(無地裾柄)ホワイト」(3300円)は、ハンドルがJ字型なので引っ掛けられて便利。白地にブラックの線画と、ミニマムな色使いでどんな服装にも合わせやすいので、さまざまなシーンに対応する。まるで絵本のようなイラストに癒やされながら、梅雨と真夏を楽しく過ごせそう。
■雨の日も浮かない落ち着いたグレーにパリの風景を描いた1本
パリのランドマークを背にしたリサとガスパールがおしゃれな「晴雨兼用折たたみ傘(無地切継)グレー」(3300円)は、グレー地を取り囲むように白地の太いパイピングを効かせた小粋なデザイン。白ベースの傘は日傘っぽくて雨の日に気恥ずかしく感じてしまう、という人はこちらがおすすめ。
「リサとガスパール」の公式オンラインショップでは、以上の3品のほかにも、かわいくて便利なレイングッズがたくさん！ぜひ一度チェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
■「Merci pour ces 25 annees！(※)」日本語版出版25周年を記念した1本
さわやかなホワイトをベースに、赤と青と、トリコロールカラーでまとめられた「晴雨兼用折たたみ傘(トリコドット)ホワイト25th」(3300円)は、日本語版の絵本出版25周年を祝福するデザイン！フランス語の「Merci pour ces 25 annees(※).(25年間ありがとう)」というメッセージと、正面を向いたリサとガスパールの顔がキュートすぎる。親骨は日常使いにちょうどいい50センチ。5段折でたたむと約18センチと超コンパクトになるのもうれしい！
(※anneesの最初の「e」は正しくはアクセント記号あり)
■動物と遊ぶリサとガスパールにほっこり！ストーリー性のある1本
うさぎや犬、はたまた小鳥など、小動物と遊ぶリサとガスパールが描かれた「晴雨兼用折たたみ傘(無地裾柄)ホワイト」(3300円)は、ハンドルがJ字型なので引っ掛けられて便利。白地にブラックの線画と、ミニマムな色使いでどんな服装にも合わせやすいので、さまざまなシーンに対応する。まるで絵本のようなイラストに癒やされながら、梅雨と真夏を楽しく過ごせそう。
■雨の日も浮かない落ち着いたグレーにパリの風景を描いた1本
パリのランドマークを背にしたリサとガスパールがおしゃれな「晴雨兼用折たたみ傘(無地切継)グレー」(3300円)は、グレー地を取り囲むように白地の太いパイピングを効かせた小粋なデザイン。白ベースの傘は日傘っぽくて雨の日に気恥ずかしく感じてしまう、という人はこちらがおすすめ。
「リサとガスパール」の公式オンラインショップでは、以上の3品のほかにも、かわいくて便利なレイングッズがたくさん！ぜひ一度チェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre