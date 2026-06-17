nana’s green teaのほうじ茶ロールケーキがオンライン販売開始！数量限定セールも

日本茶や抹茶をテーマにした人気カフェブランド「nana’s green tea」から、店舗で好評を集めている「ほうじ茶ロールケーキ」が公式オンラインストアに登場します。これまで店舗限定で販売されていた人気スイーツを、自宅でも気軽に楽しめるようになりました。さらにオンライン販売開始を記念して、数量限定のお試しセールも実施。香ばしいほうじ茶の魅力が詰まった贅沢なロールケーキの魅力をご紹介します♡

店舗で人気のほうじ茶スイーツが全国へ

2025年7月より店舗限定で販売されている「ほうじ茶ロールケーキ」は、抹茶チーズケーキや抹茶ガトーショコラと並ぶ人気商品として、多くのファンに愛されてきました。

今回のオンライン販売開始により、近くに店舗がない方でも全国どこからでも注文できるようになります。

お茶の専門店ならではのこだわりを詰め込んだスイーツは、自宅でのティータイムはもちろん、家族との団らんやギフトにもぴったりです。

また、初めて購入する方に向けて、通常価格よりお得な数量限定セールも実施されるため、この機会に試してみたいという方にもおすすめです。

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香ばしさとコクを楽しむ本格ロールケーキ

「ほうじ茶ロールケーキ」には、京都・宇治の日本茶専門店「売茶中村」のオリジナルほうじ茶パウダーを使用しています。

乳製品と合わせても豊かな香りがしっかり感じられるよう、強焙煎したほうじ茶パウダーをスポンジ生地と中心のクリームの両方に使用。ひと口食べるたびに香ばしい風味が広がります。

さらに、北海道産生クリームを合わせることで、ほうじ茶の芳醇な香りとコクのあるまろやかな味わいを実現。和の素材と洋菓子の魅力が見事に調和した一品に仕上がっています。

熟練のパティシエが一本ずつ丁寧に手作業で巻き上げており、見た目の美しさにもこだわりが感じられます。

商品情報とお得な限定セールをチェック

ほうじ茶ロールケーキ



価格：通常価格3,000円（税込）／お試し価格：2,700円（税込）

内容量：1本（15cm）

販売開始日：2026年6月17日（水）

販売場所：nana’s green tea公式オンラインストア

※お試し価格は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※簡易包装にて冷凍でのお届けとなります。

また、ほうじ茶ロールケーキ単品だけでなく、抹茶ロールケーキとのセットや、抹茶チーズケーキ、抹茶ガトーショコラとのセット商品も販売されています。

抹茶とほうじ茶、それぞれの魅力を食べ比べできるのもオンラインならではの楽しみ方です。日本茶スイーツが好きな方はもちろん、和スイーツ好きの方にも見逃せないラインアップとなっています。

おうちで楽しむ贅沢な和スイーツ時間

香ばしいほうじ茶の風味と北海道産生クリームのコクが調和した「ほうじ茶ロールケーキ」は、nana’s green teaならではのこだわりが詰まった逸品です。

店舗で人気を集めた味わいを自宅で楽しめるのはうれしいポイント。数量限定のお試し価格も用意されているので、気になっていた方はこの機会にぜひチェックしてみてください♪

ほうじ茶の豊かな香りに包まれながら、ほっと心ほどける贅沢なティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。