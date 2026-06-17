海とひとつになる特別な時間。「ホテルニューアカオ」に絶景テラスエリアが誕生

熱海を代表するリゾートホテル【ホテルニューアカオ】の「メインダイニング錦」に、新たなテラスエリアがオープンしました。断崖の上に建つホテルならではのロケーションを生かした空間で、目の前に広がる相模灘の絶景を眺めながら食事を楽しめるのが魅力です。波音や潮風を感じる開放的な空間は、まるで海と一体になったような非日常感。さらに、静岡県産の食材をふんだんに使用したこだわりのメニューや、この場所ならではの景観から着想を得た料理も登場し、熱海の新たな注目スポットとして話題を集めています。女子旅やカップル旅行、ご褒美ステイにもぴったりな新スポットをご紹介します。

海と空に包まれる、ホテルニューアカオならではの絶景テラス

新たに誕生したテラスエリアは、ホテルの象徴でもある「メインダイニング錦」の海側に設置された屋外ダイニングスペース。洞窟の中をくぐってたどり着く秘密のダイニングは、相模灘の雄大な景色をダイレクトに感じられるのが最大の魅力です。

潮風を感じながら過ごす時間はまさにリゾートそのもの。目を閉じると波音だけが聞こえ、なんだか日本ではないみたい！

昼は青い海と空、夕方には美しいサンセットが広がり、どの時間帯でも絵になる景色を楽しめます。20席限定の特別感もあり、ゆったりと贅沢な時間を過ごせる空間に。

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静岡の恵みを堪能！地元食材を生かしたこだわりのメニュー

テラスエリアでは、静岡県産の食材をふんだんに取り入れたメニューを提供。静岡県産牛肉や駿河湾の魚介、朝霧高原の卵、伊豆産の柑橘など、地元の魅力が詰まった食材を使用しています。

まずは前菜からスタート。盛り合わせになっているので、2～3名で食べるのにぴったり。静岡ならではの桜海老やしらすも楽しめます。

なかでもおすすめは、「マルゲリータピンサ こだわりミルクのフレッシュモッツァレラ」。外はサクッと、中はふんわりとした食感が特徴のイタリア発祥のピンサに、フレッシュモッツァレラをたっぷり使用。

ミルクの豊かな風味とトマトの爽やかな酸味が絶妙に調和し、シンプルながら素材の魅力を存分に楽しめる一品です。

メインは静岡県産の牛肉を使ったタリアータに。天城産の山葵とお塩でシンプルに、素材の味を味わえる逸品でした。

どれも旅先でしか味わえない特別なグルメ体験を満喫できます。

岩場と海の景観から着想を得た、“この場所だからこそ”の食体験

提供される料理は、単に地元食材を使うだけでなく、目の前に広がる岩場や海の景色からインスピレーションを得て考案されています。断崖に建つホテルならではのダイナミックな景観を表現するため、食感や見た目にも工夫を凝らし、記憶に残る一皿へと仕上げられています。

また、テラスエリアオープンに合わせて誕生したホテルオリジナルクラフトジン「SEACLIFF HOTEL NEW AKAO EDITION」も注目。熱海橙や静岡茶、静岡レモンなどを使用し、潮風や海辺の空気感を感じさせる味わいが楽しめます。

海と空が溶け合う絶景ロケーションに、静岡の豊かな食文化を掛け合わせたホテルニューアカオの新テラスエリア。景色を楽しむだけでなく、この場所だからこそ味わえる料理やドリンクがそろい、五感で熱海の魅力を満喫できます。

次の女子旅や週末のご褒美旅行には、海を間近に感じながら特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

ホテルニューアカオ

静岡県熱海市熱海1993-250

TEL:0557-83-6161