OBSラジオ「加藤秀樹が語る～日本の未来構想」で、構想日本の加藤秀樹代表が上半期のニュースを振り返りました。

【写真を見る】高市政権の評価、激変する世界情勢と物価高 上半期ニュースの裏側とその後

高市政権の発足と総選挙の裏側

上半期の大きな動きは、去年10月の自民党総裁選挙に遡ります。石破前首相の不出馬という予想外の展開を経て、10月4日に高市政権が発足しました。この総裁選を巡っては当時、高市陣営が他の候補を中傷する動画に関わったとされる問題が週刊誌で報じられ、現在国会で議論されています。

続いて今年2月には、予想外のタイミングで総選挙が行われ、自民党が歴史的な大勝を収めました。参議院選挙で議席を減らしたのとは対照的に、衆議院では議席数が3分の2に達しました。

しかし、加藤氏は、この結果を「民意」という視点から分析します。有権者全体における自民党の得票率は、小選挙区で27%、比例区で20%に過ぎず、「4、5人に1人しか入れていない」と指摘。小選挙区制における投票数と獲得議席数の大きな乖離は、今後の課題であるとの見方を示しました。

総選挙で掲げられた公約の行方

選挙で自民党が掲げた主な公約についても振り返りました。

・食料品の消費税8%を2年間ゼロに

・給付付き税額控除の導入

・政治改革：衆議院の定数削減と政治資金問題への対応

・武器輸出を禁じてきた「防衛装備移転三原則」の見直し

・安全保障に関する「基本3文書」の改定

・スパイ活動とその防止を担う「国家情報局」の設置

安全保障関係の議論が最も進んでいますが、政治改革についてはほとんど聞かなくなりました。また、給付付き税額控除は「給付だけ」になりつつあるようです。

加藤氏が以前も話したように、選挙は始まりです。これらの公約が今後どのように進展していくのか、注視が必要です。

国際情勢の緊迫と暮らしへの影響

海外では、2月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃したことが世界を揺るがしています。すでに3か月以上続くこの紛争は石油不足を招き、価格の高騰を引き起こしています。この影響は、私たちの生活に直結しています。

物価は全体で前年比1.4%上昇していますが、特に食料品は3.5%と突出しています。缶詰やマヨネーズなどのさらなる値上げも報じられており、生活への影響は深刻です。

一方、ガソリン価格は国の補助金で抑えられていますが、その予算8000億円は底をつき、新たな予算措置が検討されています。また、原油から作られるプラスチックは食品容器などに広く使われており、これらのコスト上昇も懸念されます。薬品、肥料、農薬など食料や日用品の生産に必要なものも多いため、物価上昇の大きな原因にもなっていると加藤氏は指摘します。

株高・金利上昇・円安という経済の現状

経済面では、いくつかの重要な動きが見られます。1月に5万円台だった株価は、5月末には6万6000円、ついには6万8000円に達するなど、急激な上昇を見せています。加藤氏は、株を保有する富裕層が大きな利益を得る一方で、持たざる者との格差がさらに拡大することを懸念。また、現在の株価は実体経済と連動しておらず、ある種のバブルとも言え、急落のリスクにも注意が必要だと語ります。

株価に比べて地味な印象のある金利ですが、加藤氏はその重要性を強調します。金利が上がると、住宅ローンなどの負担が増えるだけでなく、巨額の借金を抱える日本政府の利払い負担も増加し、財政赤字をさらに悪化させます。国債が売りにくくなることで、財政危機につながる可能性も潜んでいます。

政府は為替介入で何十兆円もの資金を投じましたが、円相場はすぐに160円台に戻るなど、効果は限定的です。輸入品が多い日本では、円安が物価をさらに押し上げる要因となっています。

加藤氏は、「ニュースは次々と流れていくが、その後の影響をきちんと見つめ続けることが大切。多くのマスメディアがその時々のニュースを追うことで終わっている中で、この番組では『その後』を振り返っていきたい」と語りました。特に、石油価格と円安の動向は、今後の日本経済と国民生活を左右する重要な要素であり、注意深く見守る必要があります。