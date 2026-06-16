スタバリザーブカフェ、レモン×コーヒーが爽快な新作ビバレッジ コルネッティの“サマーディップ”も提案
【モデルプレス＝2026/06/16】パンとラテを楽しむカフェベーカリー「スターバックス リザーブ（R） カフェ」から、レモンとコーヒーの爽快な味わいを楽しむ新作「フローズンクラッシュ コーヒーレモネード」「スパークリングレモン アイスコーヒー」とイタリア版クロワッサンの新作「コルネッティ ピスタチオ」が、6月24日より順次登場する。
【写真】スタバリザーブカフェ提案の“サマーディップ”
夏の夕暮れに軽やかで、心がほどけるような新体験を楽しめるビバレッジ2種が誕生。「フローズンクラッシュ コーヒーレモネード」は、イタリアの夏の氷菓グラニータから着想を得たフローズンビバレッジで、シャリっとしたレモネードの食感にアイスコーヒーを注ぎ入れ、仕上げにオリーブオイルと塩をトッピング。イタリアの夏を思わせる、洗練されたひとときを演出する一杯だ。
「スパークリングレモン アイスコーヒー」は、すっきりとしたアイスのブリュードコーヒーに、レモネードとトニックウォーターを合わせた一杯。口に含むと、細やかな炭酸が弾け、軽やかな飲み心地とともにコーヒーの香りがふわりと広がる。心地よく喉を潤し、気分をさっぱりと整えリフレッシュしたいときにぴったりだ。
「コルネッティ ピスタチオ」は、発酵バターが香る軽やかな生地に、砕いたピスタチオを練り込んだクリームを重ね、ナッティなコクとやさしい甘みを引き出している。この夏は、アイスビバレッジのムースフォームにコルネッティをディップする、“サマーディップ”という楽しみ方も提案。おすすめの組み合わせは「コルネッティ ピスタチオ」と定番商品「シナモン ムース フォーム ハニー ラテ」。ひんやり冷たいふわふわもちもちのフォームがザクザクのコルネッティに重なり、食感のコントラストを楽しむことができる。さらに、シナモンの香りとはちみつのやさしい甘さが、ピスタチオのコクを包み込み、口のなかに味わいが広がる。また、新たに登場するコンディメント「ココナッツ フレーバー シロップ」を加えると、甘くやわらかな香りがほんのりと重なり、夏らしく軽やかに変化する風味も堪能できる。（modelpress編集部）
・「フローズンクラッシュ コーヒーレモネード」 Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：864円 店内利用の場合：880円
・「スパークリングレモン アイスコーヒー」 Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：775円 店内利用の場合：790円
・「コルネッティ ピスタチオ」
持ち帰りの場合：481円 店内利用の場合：490円
販売期間：2026年6月24日（水）〜
取り扱い店舗：
スターバックス リザーブ（R） カフェ 新宿マルイ本館2階店、スターバックス リザーブ（R） カフェ 東京スカイツリータウン30F店、スターバックス リザーブ（R） カフェ 大丸梅田地下1階店、スターバックス リザーブ（R） カフェ 心斎橋パルコ地下1階店、スターバックス リザーブ（R） カフェ 名古屋 栄 HAERA店
※商品は一時欠品、早期販売終了、時間帯により完売している場合がある。
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◆レモン×コーヒーの爽快な味わいのビバレッジ2種
夏の夕暮れに軽やかで、心がほどけるような新体験を楽しめるビバレッジ2種が誕生。「フローズンクラッシュ コーヒーレモネード」は、イタリアの夏の氷菓グラニータから着想を得たフローズンビバレッジで、シャリっとしたレモネードの食感にアイスコーヒーを注ぎ入れ、仕上げにオリーブオイルと塩をトッピング。イタリアの夏を思わせる、洗練されたひとときを演出する一杯だ。
◆新作コルネッティでサマーディップスタイルも
「コルネッティ ピスタチオ」は、発酵バターが香る軽やかな生地に、砕いたピスタチオを練り込んだクリームを重ね、ナッティなコクとやさしい甘みを引き出している。この夏は、アイスビバレッジのムースフォームにコルネッティをディップする、“サマーディップ”という楽しみ方も提案。おすすめの組み合わせは「コルネッティ ピスタチオ」と定番商品「シナモン ムース フォーム ハニー ラテ」。ひんやり冷たいふわふわもちもちのフォームがザクザクのコルネッティに重なり、食感のコントラストを楽しむことができる。さらに、シナモンの香りとはちみつのやさしい甘さが、ピスタチオのコクを包み込み、口のなかに味わいが広がる。また、新たに登場するコンディメント「ココナッツ フレーバー シロップ」を加えると、甘くやわらかな香りがほんのりと重なり、夏らしく軽やかに変化する風味も堪能できる。（modelpress編集部）
◆商品詳細
・「フローズンクラッシュ コーヒーレモネード」 Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：864円 店内利用の場合：880円
・「スパークリングレモン アイスコーヒー」 Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：775円 店内利用の場合：790円
・「コルネッティ ピスタチオ」
持ち帰りの場合：481円 店内利用の場合：490円
販売期間：2026年6月24日（水）〜
取り扱い店舗：
スターバックス リザーブ（R） カフェ 新宿マルイ本館2階店、スターバックス リザーブ（R） カフェ 東京スカイツリータウン30F店、スターバックス リザーブ（R） カフェ 大丸梅田地下1階店、スターバックス リザーブ（R） カフェ 心斎橋パルコ地下1階店、スターバックス リザーブ（R） カフェ 名古屋 栄 HAERA店
※商品は一時欠品、早期販売終了、時間帯により完売している場合がある。
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