敵地ホワイトソックス戦

米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。8回2死まで完全試合、9回先頭までノーヒットノーランに抑え、8回1/3を1安打1失点で7勝目を挙げた。惜しくも快挙はならなかったが、敵地が生んだ光景に日本ファンも感動の声を上げた。

8回2死まで完全投球、9回先頭までノーヒットノーランという快投を演じながら9回先頭で被弾し、降板した山本。ロバーツ監督にマウンドでボールを手渡し、ベンチへ戻る際だった。

スタンドの観客がスタンディングオベーション。ドジャースファンはもちろん、ホワイトソックスのユニホームをまとった米ファンも拍手を送り、360度から見事な投球が称えられた。

MLB公式が実際の映像を公開。敵地レート・フィールドでの光景に、日本ファンも感動した様子だ。

「敵地でスタオベもすごい」

「ビジターでスタオベ。由伸さん、素晴らしいよ」

「ビジターなのに観客も大歓声でスタオベや！」

「このスタオベと由伸さんの笑顔は泣ける」

「Wソックスのファンの皆さんもスタオべ」

「両チームのファンからスタオベされる山本が同じ日本人として本当に誇らしいです」

快挙は逃したものの、8回2死で味方の失策を許すまで、前回登板から45者連続アウトという衝撃のピッチングを披露した。



（THE ANSWER編集部）