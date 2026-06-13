タレント明石家さんま（70）が13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのび、生前の中村さんとの思い出を振り返った。

さんまは「冒頭から暗い話なるかもしれませんけど」と切り出すと、「俺とはもう長くバラエティー、『からくりTV』っていう番組を一緒にやらせていただいて」と玉緒さんをバラエティーに引き込むきっかけになったTBS系「明石家多国籍軍」「さんまのSUPERからくりTV」を回顧した。

さんまは「だいぶ前から施設の方にいらっしゃったので、何年か前からつもりはできてた」と玉緒さんの訃報にも覚悟はできていたといい「娘さんから連絡いただいたときは『あ、そうですか』という感じで。心にぽかんと穴が開いた感じになった」

玉緒さんは「迷惑がかかるから」と携帯電話を持っておらず、「玉緒さん、今どうしてる？」と親族から情報だけを入れもらう形を取っていたといい、「会いに行ったら、俺に会っても分からなかったらどうしようとか。ちょっと他の人にお会いになっても、すごい世話になった人でも思い出せなかったらしいんで。この1年ね。これ、行くのは逆に悪いのと、弱ってる玉緒さんを見るのもイヤやし」と、あえて会いに行くことをしなかった理由を明かした。

さんまは「お母さんには散々お世話になって。本当に頑張ってくれて」と感謝。タレントの内山信二と球さんだけは「笑いの神が住み着いた。ロケに行ったら、とんでもないアクシデントが自然と起こる」と振り返りながら、「本当にお母さん、どうもありがとうございました。もう感謝しかありません」としのんだ。