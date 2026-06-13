「その表現…クセェ」人気漫画家に創作の真髄を教えたのは…まさかの英語教師!?感動的に書いた作文を教師から一刀両断【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「左ききのエレン」や「おしゃ家ソムリエおしゃ子」など映像化もされた人気作を手掛けてきたかっぴー(@nora_ito)さんが、自身の体験を元に描いた漫画「マンガを描く度に思い出すアドバイス」。かっぴーさんが高校生の頃、英語教師から告げられたやや辛らつながらも愛のあるアドバイスには、読者から大きな反響が寄せられた。本作について、かっぴーさんに話を伺った。
「おしゃ家ソムリエおしゃ子！」や「SNSポリス」などで知られるかっぴーさん。近年は「15分の少女たち −アイドルのつくりかた−」や「アントレース」など、原作作品でも活躍している。
本作「マンガを描く度に思い出すアドバイス」については、「漫画の中でも書いた通り、度々思い出す印象的なエピソードだったので、描いてみようと思いました」と明かしてくれた。
作中には、かっぴーさんの創作観に大きな影響を与えた先生の助言も登場する。かっぴーさんは「起承転結は基本なので、それがいけないとは思っていません。ただ、漫画は読者がそれぞれのペースで楽しめる自由な媒体なので、何でもかんでもページをめくると答えがすぐあるというのは、もったいないなと思っています」と説明する。さらに、「読者に余韻というか、飲み込む時間を与えたいときに、この方法を使っています」と続け、その考え方は現在の作品作りにも反映されているようだ。
一方、原作版については、「元々自分の絵でインディーズ連載をしていて、第一部が完結したあとにリメイクした形なので、ジャンプラ版の続きを描いてるつもりはありません」と語る。さらに、「ジャンプラ版は最も美しい展開で終わらせられたので、原作版は最も悪い展開を描いています」と明かす。
また、「漫画家になるきっかけが『左ききのエレン』だったので、漫画家を続けられる限り続けようと思っています」と創作への思いも語ってくれた。ジャンプラ版とは異なる展開が描かれる本作。両者を読み比べることで、新たな作品の魅力が見えてくるかもしれない。この機会に、かっぴーさんのほかの作品にも触れてみてはいかがだろうか？
取材協力：かっぴー(@nora_ito)
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