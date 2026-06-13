「ついに1億円を超えました！」――61歳の隆夫さんは、30年以上かけて投資を続けてきました。その積み重ねが、ようやく数字になった瞬間です。しかし喜びに浸る彼を待っていたのは、妻が残していった“まさかの書類”と置き手紙でした。金融資産1億円以上を持つ世帯は全体のわずか3.1％です。世間的には「勝ち組」のはずの彼に、いったい何が起きたのでしょうか。FPの青山創星氏と一緒に見ていきましょう。

1億円達成の翌週、テーブルに置かれていたもの

「資産1億円突破したぞ！」

2025年秋のある夜、小倉隆夫さん（仮名、61歳、家電メーカー事務職）はリビングで声を上げました。毎週末、銀行口座と証券口座の残高を足し合わせてメモしてきた“資産ノート”。その数字が、ついに8桁から9桁に変わった瞬間です。30代から続けてきた投資が、ようやく実を結びました。

J-FLECの「家計の金融行動に関する世論調査」（※1）によれば、二人以上世帯の金融資産保有額は平均値1,940万円、中央値はわずか720万円です。1億円以上を保有する世帯は、3.1%にすぎません。隆夫さんは間違いなく、成功者のひとりでした。

しかし翌週、仕事から帰宅した隆夫さんがテーブルで目にしたのは、祝いのケーキではありませんでした。1枚の離婚届です。そして妻・佳子さん（仮名・58歳）の姿は、どこにもありませんでした。33年間連れ添った妻が、なぜ今。呆然とする隆夫さんは、まだ何が起きたのか理解できずにいました。

「それ、コスパ悪くない？」が口癖の男

隆夫さんは大手メーカー勤務の会社員です。決して特別な高収入があったわけではありません。しかし30代からコツコツと投資を続け、株式・投資信託で約7,000万円、預貯金で約3,000万円。計1億円を貯めました。

彼の信条は明快でした。

「1円でも多く、1円でも効率よく」

家計管理表には、すべての支出が「ムダ」か「必要」かで色分けされていました。赤で塗られた「ムダ」は容赦なく削減対象です。この合理性こそが、彼を成功に導いた武器でした。

「それ、コスパ悪くない？」

「リターンは？」

いつの間にかこれが口癖になりました。リターンのない支出は削り、利益を最大化する。投資の世界では、これが成功の秘訣です。問題は、隆夫さんがこの論理をそのまま家庭にも持ち込んでしまったことでした。

投資家として正しい彼は、夫として、祖父として、同じ正しさを家庭でも貫いてしまいました。いや、貫いているという自覚すらなかったのかもしれません。

「高いのはムダ」孫が覚えた口癖、妻がすべてを諦めた瞬間

「結婚30周年だし、久しぶりに温泉でも行かない？」

佳子さんがそう提案したとき、隆夫さんは即座に計算を始めました。

「近場の温泉旅館で1泊3万円。それを投資に回せば年5％で運用できる。10年後には……」

佳子さんは何も言いませんでした。

記念日の外食も同様でした。「家で作れば10分の1で済む」。小学6年生の孫の誕生日プレゼントも「どうせすぐ飽きる。安いので十分」――。

ある日、遊びに来た孫がぽつりと言いました。

「おじいちゃん、いつも"高いのはムダ"って言うね」

「だからね、母の日のカーネーション、買わなかったよ。すぐ枯れるからムダだってママに言ったの」

「……ああ、うん。賢いな」と、隆夫さんは一瞬言葉に詰まりながらも頭をなでました。

横で聞いていた佳子さんは、その瞬間、夫に期待することを完全に諦めました。もう二度と誘わない。温泉も、外食も……。彼女は不満をぶつけるタイプではありませんでした。静かに諦め、静かに離れていく。隆夫さんは、まったく気づきませんでした。

“家族のため”に始めた投資のはずが…いつしか“お金を貯めること”が目的に

若いころの隆夫さんは違いました。

「子どもたちには苦労させたくない」

「大学まで出してやりたい」

そんな温かい動機で投資を始めました。家族を守るために、コツコツと資産を積み上げたのです。そして、子どもたちも希望していた私立大学を卒業し独立、住宅ローンも完済しました。見事に「目的達成」したのです。

しかし、隆夫さんは止まりませんでした。いや、止まれなかったのです。「家族に苦労させない」ための「資産形成」が、いつの間にか「お金を増やす」ための「資産形成」にすり替わっていました。お金を増やすこと自体が目的になっていたのです。

定年が近づき、頼られることも、任される仕事も少しずつ減っていくなかで、唯一コントロールできるのが「資産額」でした。数字だけは、努力に応じて増えていきます。達成感を与えてくれました。1億円という目標だけが、彼を支えていました。

家計管理表が映し出していた「切り捨ててきたもの」

佳子さんが出ていった夜、隆夫さんはぼんやりと家計管理表を開きました。長年「赤」で塗りつぶしてきた項目の数々。温泉旅行、記念日の外食、孫へのプレゼント……。すべて「ムダ」として切り捨ててきたものです。しかしそれは同時に、家族と笑い合ったり思い出を作ったりする時間そのものだったはずです。

離婚届に添えられた佳子さんの置き手紙が、隆夫さんにすべてを気づかせました。

「あなたはいつも『リターンは？』と聞いたわね。私と過ごした時間のリターンは、何だったの？」

隆夫さんの“お得意の言葉”でしたが、もう答えることができませんでした。孫の無邪気なひと言が甦ります。

「高いのはムダって言うね」

自分は33年間、家族に「ムダ」と言い続けてきたのです。

効率を極めた投資家が直面した、最大の「損失」

投資では、「コストを最小に、リターンを最大に」することが正解です。しかし、その考え方をそのまま家庭に持ち込むと、お金に換算できない「時間」や「家族としての体験」を見落としてしまいます。

2026年4月施行の改正民法（※2）では、離婚時の財産分与について、婚姻中に築いた財産への「夫婦の貢献は原則として同じ」とみなされることが明文化されました。「1億円は自分が稼いだ金だ」と隆夫さんは信じて疑いませんでしたが、たとえ自分名義の資産であっても、離婚すれば原則としてその半分は配偶者のものとなる可能性が高いのです。

ただし、隆夫さんのケースでは明確な離婚事由があるとは言えず、隆夫さんが拒否すれば、法的には離婚が成立しない可能性もあります。しかし、佳子さんの心は完全に離れています。夫婦2人の生活を取り戻すのは、簡単なことではないでしょう。

このケースから学べるポイントと教訓

投資で成功することと幸せな家庭を築くことには、別の能力が必要。 「効率」で測れない時間こそ、最大の資産になり得る。 財産は、名義が自分でも離婚時には原則として半分になる。 ときには立ち止まって「お金を増やす」という手段が、「目的」にすり替わっていないか、振り返る勇気も必要。

彼は1円のムダも見逃しませんでした。けれど、人生で取り戻せない「家族との時間」を見逃し続けていたのです。投資ではコストを抑えた効率性が資産を増やしてくれます。しかし、家庭では非効率でムダな時間こそが、家族の関係を「複利」で育ててくれます。1億円より重い資産は、一緒に隣で笑ってくれる家族や仲間たちの存在です。

あなたが家計簿で赤く塗りつぶす支出のなかに、人生で最も価値あるものが紛れていないでしょうか。ちょっとだけ立ち止まって振り返ってみてはいかがでしょうか。

※1 金融資産保有額：金融経済教育推進機構（J-FLEC）「家計の金融行動に関する世論調査2025年（二人以上世帯）」によると、二人以上世帯の金融資産保有額は平均1,940万円、中央値720万円。中央値とは、世帯を保有額の少ない順に並べたときちょうど真んなかにあたる値で、一部の高額世帯に引き上げられる平均値よりも、実態に近い数字とされる。また、同調査によると、運用や将来の備えとして金融資産を1億円以上保有する世帯は、二人以上世帯では約3.1％（1億円以上世帯155÷（調査対象の二人以上世帯5,000−金額無回答100）×100=3.16%）。なお、この金融資産には土地・住宅や日常決済用の預金、事業用資産は含まれない。隆夫さんの資産がいかに突出した水準かがわかる。

※2 財産分与制度：法務省「民法等の一部を改正する法律について」。財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産を分け合う制度（民法768条）。割合は従来から裁判実務上「2分の1ずつ」が原則として定着していたが、判断基準は条文に明記されていなかった。2026年4月1日施行の改正民法は、婚姻中の財産形成・維持への寄与度は、明らかに異なるといえない限り夫婦で等しいものとすることを明文化した（民法768条3項）。財産形成・維持への寄与度は、明らかな差が認められない限り、夫婦で等しいものとされる。直接収入を得る就労だけでなく、家事労働や育児の分担なども寄与に含まれるため、収入額や財産の名義のみで機械的に分与割合が決まるわけではない。2分の1と異なる割合が認められるかどうかは、個別事情に基づいて判断される。あわせて、請求できる期間が2年から5年に伸長された。なお2分の1の対象は婚姻中に協力して築いた財産であり、婚姻前の財産や相続・贈与で得た財産（特有財産）は原則として対象外。

ファイナンシャルプランナー

青山創星