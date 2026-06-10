テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が９日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「家事マザーズバッグくらべ ママの情報交換会ＳＰ」として放送され、モデルで女優の新川優愛、ヒップホップユニット「Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ」Ｒ―指定の妻で、タレントの江藤菜摘（なつみ）、タレントの岡田結実がそれぞれの育児について語った。

今年２月に第１子を出産したばかりの岡田は、２０２５年４月に一般男性との結婚を発表。無痛分娩で出産したというが、産前のある準備のおかげで安産だったと明かした。

「無痛分娩って無痛じゃないって話を聞いていて…」と話し始め、「でもマタニティーピラティスをやっていたので、スポンって痛みなく産めた」とのこと。マタニティーピラティスでは「先生が赤ちゃんを出す感覚をつかみましょうと教えて下さって、出産していて麻酔が効いているはずなのに赤ちゃんがここにいるって今分かって」とおなかのあたりに手を置いて説明。「一緒に赤ちゃんと頑張っているって感動しました。赤ちゃんをお腹の圧で押す感覚が分かる」と振り返った。

さらに「麻酔のカテーテルを背中に入れるときに、『背中の丸め方がうますぎて教科書に載せたいです』と言われて、そんな褒めてもらえるんだと思って感動して、それだけで泣きました」と成果を実感したようだ。