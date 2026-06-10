この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTuberの「おのだ」が、自身のYouTubeチャンネルを更新。長野県・上高地にある「上高地帝国ホテル」に宿泊し、夏季を中心とした限られた期間だけ営業する山岳リゾートホテルの魅力を伝えた。



今回おのだ氏が訪れたのは、北アルプスの山々に囲まれた上高地。動画では、上高地の自然の中に佇む上高地帝国ホテルに実際に宿泊し、館内の雰囲気や客室、食事、周辺散策の様子などを紹介している。



上高地帝国ホテルは、東京・日比谷の帝国ホテルとは異なり、長野県松本市安曇上高地に位置する山岳リゾートホテル。帝国ホテルの公式サイトによると、1933年に日本初の本格的な山岳リゾートホテルとして誕生した施設で、赤い三角屋根と丸太小屋風の外観、ロビーラウンジのマントルピースが象徴的な存在となっている。



動画の中でおのだ氏は、上高地へ向かう道中からホテル到着までの様子を紹介。上高地は自然保護の観点からマイカー規制が行われており、一般的な都市型ホテルとはアクセス方法から大きく異なる。バスやタクシーなどを利用してたどり着く立地も、同ホテルの特別感を高めている。



ホテルに到着すると、森の中に赤い三角屋根の建物が現れる。おのだ氏は、いわゆる都会の高級ホテルとは違う、山岳リゾートならではの落ち着いた雰囲気に注目。館内に入ると、木の温もりを感じる空間が広がり、ロビーの暖炉はホテルを象徴する場所として紹介された。



上高地帝国ホテルは、限られた営業期間で知られるホテルでもある。2026年度の営業期間は4月26日から11月14日までと案内されており、冬季を含めて通年営業しているホテルではない。上高地という場所自体が季節によってアクセスや滞在環境に大きく左右されるため、宿泊できる時期が限られることも、予約困難とされる理由の一つだ。



客室数も多くはない。2026年度の宿泊予約開始を知らせる案内では、上高地帝国ホテルの客室数は74室とされている。大規模ホテルのように大量の客室を持つ施設ではなく、限られた部屋を全国の旅行者が狙うため、人気シーズンの予約は特に取りにくくなる。



おのだ氏は、実際に宿泊した客室についても紹介。最新の都市型ホテルのような派手な演出というより、上高地の自然に溶け込むクラシックな雰囲気が印象的だ。窓の外には緑が広がり、ホテルにいながら山の中で過ごしているような感覚を味わえる。



また、上高地に宿泊する魅力として、日帰り観光では味わいにくい時間帯の風景も挙げられる。日中は観光客でにぎわう上高地だが、夕方以降や早朝は人の数が少なくなり、より静かな自然の姿を楽しむことができる。おのだ氏も、宿泊することで見えてくる上高地の魅力を伝えていた。



食事についても、帝国ホテルらしい上質さと山岳リゾートらしい落ち着きが感じられる内容だった。館内にはレストランやラウンジがあり、宿泊者はホテル内でゆっくりと食事を楽しむことができる。山の中にありながら、帝国ホテルのサービスを受けられる点は、同ホテルならではの大きな魅力といえる。



一方で、上高地帝国ホテルは単に「高級ホテルに泊まる」という体験だけではない。周辺には梓川や河童橋、穂高連峰の眺望など、上高地を代表する自然景観が広がっている。ホテルを拠点に散策することで、上高地そのものをゆっくり味わえる滞在になる。



おのだ氏はこれまで、国内外のラグジュアリーホテルや航空会社の上級クラス、クルーズなどを数多く紹介してきた。そうした中でも、上高地帝国ホテルは都市型の豪華ホテルとは異なる魅力を持つ施設として映ったようだ。華やかさや新しさではなく、歴史、自然、静けさ、サービスが一体となった“山の中の帝国ホテル”として紹介している。



上高地は日帰りでも訪れることができる人気観光地だが、宿泊することで、その印象は大きく変わる。観光客が少なくなった夕方の空気、朝の澄んだ景色、そして自然の中で迎える静かな時間。そうした体験こそが、上高地帝国ホテルに泊まる価値だといえる。



夏期を中心に限られた期間だけ営業する、もう一つの帝国ホテル。おのだ氏は今回の宿泊を通じて、上高地帝国ホテルが予約困難とされる理由と、実際に泊まってこそ分かる特別な魅力を伝えた。