上場以来初の最終赤字に転落したホンダは、株主総会を目前に控えた5月14日、人事案を急遽変更した。子会社の本田技術研究所で常務執行役員を務めていた48歳の四竈真人（しかままひと）氏を新たに取締役候補に加えた。

【画像】待ち受けていたのは、元社長の川本信彦氏だった



ホンダの三部社長。同社の社長OBらが結託し“三部降ろし”を画策していた ©時事通信社

一部取締役と社長経験者らが結託し“三部降ろし”を画策

この人事案変更に至るまで、一部の経営幹部によって“内紛”が繰り広げられていたことが、ジャーナリストの井上久男氏の取材で明らかになった。「文藝春秋」7月号（6月10日発売）に掲載されているレポートでは、次のように詳しく述べられている。

〈この人事案変更について、同社役員のA氏は、こう打ち明ける。

「4人の社外取締役と三部敏宏社長で構成される指名委員会では、早ければ来年4月1日付で、四竈氏を社長に昇格させる方針が固まっているのです」

別の役員B氏が続ける。

「人事案を変更した背景には、一部の取締役と社長経験者らが結託して、“三部降ろし”を画策したことがあります。こんなガバナンス無視の行動を許していては、ホンダの将来は危ういと言わざるを得ない」〉

元社長・元副社長コンビが三部社長に辞任を勧告

こうした異常事態が生じたのは、4239億円もの最終赤字を計上することになったからだ。赤字の原因は三部社長が進めた電気自動車（EV）戦略の失敗だった。

三部社長は就任早々に「脱エンジン計画」を打ち出し、EVへの投資を加速させた。だが、2025年に第2次トランプ政権が誕生すると、世界的に脱炭素への流れが止まった。EVの販売が伸びず、EV戦略を見直さざるを得なくなったホンダは、金型や生産ラインなど資産の減損処理と、部品メーカーへの補償金などで、1兆5778億円もの損失を計上することになった。

〈EV戦略を見直し、業績の下方修正を決断する頃から、三部氏に対して一部取締役から退任を求める声が出始めたという。そして、大物OBたちが三部氏に直接引導を渡そうとしたのだ〉

4月9日、三部社長は貝原典也副社長と一緒に、2人のOBから都内のホテルに呼び出された。

〈待ち受けていたのは、元社長の川本信彦氏（90）と元副社長の雨宮高一氏（85）だった。

川本氏はホンダF1の草創期から携わってきた技術者で、1990年から1998年まで社長を務めた。川本社長時代に副社長（1997年〜2005年在任）となった雨宮氏は海外営業畑が長く、米国ホンダの社長・会長を兼任。営業部門のドンとして知られる。

「三部、お前辞めろ」

そう言って、雨宮氏は三部氏に辞任を迫ったという〉

実は、この元社長・元副社長コンビが三部社長の経営方針に口出しをしたのは、この時だけではない。

また、三部社長続投に異を唱えた女性取締役の動きや、詰め腹を切らされた三部社長の側近、そして川本元社長が本誌の取材に明かした三部氏とのやり取りについてなど、「文藝春秋」7月号、および文藝春秋の電子版「文藝春秋PLUS」掲載のレポート「ホンダ三部社長降ろし全内幕」では、一部始終が明かされている。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年7月号）