ボールの転がりをよくするには？パッティングの苦手克服レッスン

練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

【パッティング】転がりをよくする

パッティングが苦手な人は、ボールをきちんとヒットしていない。ヘッドを動かすことやフェースの向きを気にするよりも、まずはボールをしっかり打つことを心がけよう。

ヘッドを加速させて打つのが正解！

パターのグリップエンドをつまみ、振り子のように左右に動かしてみるとよくわかりますが、パターにはヘッドが振られる方向に進もうという力があります。

パッティングでもその力を利用すべき。ボールに対して自分でヘッドを合わせにいくのではなく、ヘッドが前に進む力を利用するとスムーズにストロークできるので、ボールの転がりがよくなりますよ。

パターのグリップエンドをつまんで振り子運動を行なってみる。

その際に起こる「ヘッドが前に進む力」を利用してストロークしよう。

ボールの真ん中に刺さったクギを打つ

パッティングのインパクトは、つねに同じロフト角でヒットすることが望ましい。これは、ボールのボールの真ん中に刺さっているクギを打つつもりでストロークしてみよう。ボールの真ヨコからヘッドを衝突させられるので、ロフト角どおりにボールをヒットできる

手を叩いたときに音が鳴るイメージで打つ

ヘッドを加速させながら打つイメージとして有効なのが、手を叩くドリル。パターを持たずに左手をインパクトの位置に置き、右手で左手をパチンと叩く。右手をゆっくり動かすと音は鳴らないが加速すると鳴る。短い距離の小さな振り幅でも同じ。このドリルでヘッドを加速させて打つイメージを養おう

いかがでしたか？ ヘッドが前に進む力を利用しましょう。

レッスン=森山錬

●もりやま・れん/1996年生まれ。レッスンは3カ月先まで埋まっている大人気プロ。平均飛距離300ヤー以上のドライバーショットを放つ。Instagram(@rengolf_54)で配信中の動画も大きな話題を呼んでいる。著書に「ゴルフは右手の使い方だけ覚えれば上手くなる(日本文芸社)」。Futako Golf Club主宰。

構成=山西英希、編集部

協力=井山ゴルフ練習場、Futako Golf Club、船橋カントリークラブ、富士平原ゴルフクラブ