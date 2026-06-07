3年前の新人王候補アウトマン、ツインズからDFA

元ドジャースの“イケメン外野手”を襲った悲報に、日本のファンからも「まじか」「厳しいよね」と驚きのコメントが相次いでいる。

米大リーグのツインズは6日（日本時間7日）、ジェームズ・アウトマン外野手を事実上の戦力外（DFA）とし、ロイス・ルイス内野手を3Aのセントポールから昇格させた。

29歳のアウトマンは2022年にドジャースでメジャーデビュー。2023年には152試合に出場し打率.248、23本塁打の好成績で新人王投票でも3位に食い込んだ。ただ翌年以降は不振が続き、昨年7月末のトレード期限にブロック・スチュワート投手とのトレードで移籍した。ドジャース時代にはイケメンとしても人気を博した選手の“悲報”に、日本のファンもXに驚きのコメントを並べた。

「アウトマン。復活しておくれ」

「ありゃりゃアウトマンがDFA 厳しいよね…」

「アウトマン選手まじか」

「顔だけでは野球はできなかったか…」

「イケメンだからまだ需要ある、頑張れ！」

「まだ若いし環境が変われば必ず復活するはず！頑張れアウトマン」

今季ツインズでは49試合に出場し打率.156という成績だった。X上では「アウトマン、NP Bとかどうだ？」「まだ若いしいっそのことNP Bに来てみるのもいいんじゃない？ イケメンだし日本人にも人気出そう」と来日をすすめる声も多かった。



（THE ANSWER編集部）