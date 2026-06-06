「ワケあり婚」をする友人に掛けてあげたいお祝いの言葉９パターン
恋の悩みを語り合った女友達が、ついに結婚！たとえその結婚が複雑な事情を抱えたものであっても、言葉を尽くして祝福の気持ちを伝えたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身女性310名に聞いたアンケートを参考に「『ワケあり婚』をする友人に掛けてあげたいお祝いの言葉」をご紹介します。
【１】「自分たちの愛を貫き通すなんてステキ！」とふたりの絆を讃える
「人からなにを言われても、彼女たちは絶対別れなかった。『それってすごいと思う』と素直に伝えました」（20代女性）というように、「運命のふたり」だと絶賛したら、自分たちの決断に誇りを持ってもらえそうです。経緯を知っている友人の言葉なら、まっすぐ心に届くでしょう。
【２】「苦労した分、幸せになれるよ！」とこれまでの困難を肯定的にとらえる
「『あなたは強くなった！だからなにも心配ないよ』と言ったら、泣かれてしまった」（20代女性）というように、障壁を乗り越えた友人を褒めてあげるのもいいでしょう。「でもあれはヤバかったよね」などと思い出話に花を咲かせれば、湿っぽさを払拭できそうです。
【３】「孫の顔を見たらご両親も許してくれるはず」と明るく先を見通す
「親に反対されたらつらいと思うから、『いまは無理でもいつかは…』と希望を持たせてあげたい」（20代女性）というように、幸せな未来に目を向けさせる方法です。似た事情を抱えて結婚した例などを聞かせると、彼女の中で将来への展望が開けるかもしれません。
【４】「１年たったら誰も覚えてないよ」と悪い噂を笑い飛ばす
「自分なら『気にしてたら損！』とかって豪快に励ましてほしい」（20代女性）というように、楽天的な発言が歓迎される場合もあるでしょう。本来なら幸せの絶頂にある時期なので、根拠や自信がなくても「大丈夫！」と全力で元気づけてあげたいところです。
【５】「ひとつ壁を乗り越えたね」と不倫略奪婚をささやかに祝う
「式もパーティもしないと言うので、ディナーに誘ってシャンパンで乾杯！」（20代女性）というように、いきがかり上、盛大なお披露目が難しい友人には、小さな祝宴くらいは開いてあげてもよさそうです。気心の知れた者だけで集まれば、終始なごやかなムードに包まれるでしょう。
【６】「私も大人な旦那さんが欲しいなー」と年の差婚を羨ましがる
「『年齢より若く見えて中身は頼れる大人…って最高じゃん』と表現した私もグッジョブだと思います（笑）」（20代女性）というように、「ワケあり」の部分を長所としてとらえてみせるのも手です。老後の問題などには触れぬよう、上手に持ち上げましょう。
【７】「みんなのお手本になって」と若い年齢での結婚を持ち上げる
「『先輩！』とか呼んでふざけてみる。笑ってほっとしてもらえたら嬉しい」（10代女性）というように、周囲の誰よりも早く結婚する友人を「先駆者」として一目置くセリフです。ただし、興味本位で事情を根掘り葉掘り尋ねるのは失礼にあたるので、ほどほどに盛り上げましょう。
【８】「ダブルでおめでたいね！」と妊娠を一緒に喜ぶ
「『もう性別わかってるの？』と興味を示して、ふたりで盛り上がった」（20代女性）というように、ひっそりと幸せをかみしめている様子なら、嬉しい気持ちを共有させてもらうのもいいでしょう。余計な不安を抱かせないためには、とにかく聞き役に徹しておくとよさそうです。
【９】「あなたが幸せなら、それだけ嬉しい！」と全面的に味方する
「気まずそうに報告する友達に抱きついて喜んだら、やっと笑顔を見せてくれた！」（20代女性）というように、友人の複雑な思いを吹き飛ばす勢いで、明るくお祝いする方法です。「どんないきさつがあるにせよ、友情は変わらない」とはっきり伝えてあげましょう。
真心を込めて祝福すれば、喜んでもらえそうです。「ヘタなことを言ったら傷つけてしまうかも…」などと遠慮することはないのかもしれません。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年2月9日から16日まで
対象：合計310名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「自分たちの愛を貫き通すなんてステキ！」とふたりの絆を讃える
「人からなにを言われても、彼女たちは絶対別れなかった。『それってすごいと思う』と素直に伝えました」（20代女性）というように、「運命のふたり」だと絶賛したら、自分たちの決断に誇りを持ってもらえそうです。経緯を知っている友人の言葉なら、まっすぐ心に届くでしょう。
「『あなたは強くなった！だからなにも心配ないよ』と言ったら、泣かれてしまった」（20代女性）というように、障壁を乗り越えた友人を褒めてあげるのもいいでしょう。「でもあれはヤバかったよね」などと思い出話に花を咲かせれば、湿っぽさを払拭できそうです。
【３】「孫の顔を見たらご両親も許してくれるはず」と明るく先を見通す
「親に反対されたらつらいと思うから、『いまは無理でもいつかは…』と希望を持たせてあげたい」（20代女性）というように、幸せな未来に目を向けさせる方法です。似た事情を抱えて結婚した例などを聞かせると、彼女の中で将来への展望が開けるかもしれません。
【４】「１年たったら誰も覚えてないよ」と悪い噂を笑い飛ばす
「自分なら『気にしてたら損！』とかって豪快に励ましてほしい」（20代女性）というように、楽天的な発言が歓迎される場合もあるでしょう。本来なら幸せの絶頂にある時期なので、根拠や自信がなくても「大丈夫！」と全力で元気づけてあげたいところです。
【５】「ひとつ壁を乗り越えたね」と不倫略奪婚をささやかに祝う
「式もパーティもしないと言うので、ディナーに誘ってシャンパンで乾杯！」（20代女性）というように、いきがかり上、盛大なお披露目が難しい友人には、小さな祝宴くらいは開いてあげてもよさそうです。気心の知れた者だけで集まれば、終始なごやかなムードに包まれるでしょう。
【６】「私も大人な旦那さんが欲しいなー」と年の差婚を羨ましがる
「『年齢より若く見えて中身は頼れる大人…って最高じゃん』と表現した私もグッジョブだと思います（笑）」（20代女性）というように、「ワケあり」の部分を長所としてとらえてみせるのも手です。老後の問題などには触れぬよう、上手に持ち上げましょう。
【７】「みんなのお手本になって」と若い年齢での結婚を持ち上げる
「『先輩！』とか呼んでふざけてみる。笑ってほっとしてもらえたら嬉しい」（10代女性）というように、周囲の誰よりも早く結婚する友人を「先駆者」として一目置くセリフです。ただし、興味本位で事情を根掘り葉掘り尋ねるのは失礼にあたるので、ほどほどに盛り上げましょう。
【８】「ダブルでおめでたいね！」と妊娠を一緒に喜ぶ
「『もう性別わかってるの？』と興味を示して、ふたりで盛り上がった」（20代女性）というように、ひっそりと幸せをかみしめている様子なら、嬉しい気持ちを共有させてもらうのもいいでしょう。余計な不安を抱かせないためには、とにかく聞き役に徹しておくとよさそうです。
【９】「あなたが幸せなら、それだけ嬉しい！」と全面的に味方する
「気まずそうに報告する友達に抱きついて喜んだら、やっと笑顔を見せてくれた！」（20代女性）というように、友人の複雑な思いを吹き飛ばす勢いで、明るくお祝いする方法です。「どんないきさつがあるにせよ、友情は変わらない」とはっきり伝えてあげましょう。
真心を込めて祝福すれば、喜んでもらえそうです。「ヘタなことを言ったら傷つけてしまうかも…」などと遠慮することはないのかもしれません。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年2月9日から16日まで
対象：合計310名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査