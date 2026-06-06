「500円台でこのクオリティ!?」スーパー“TOP”の惣菜ピザが衝撃の豪華さ。値段と量に驚く“大満足ボリュームの4品”とは
スーパーのお惣菜ピザといえば、「手ごろだけれど味はそこそこ」というイメージがありませんか？ しかし、スーパーマーケット「TOP」のピザ売り場を見てびっくり！ 店内焼きたてピザだけでなく、自宅で焼けるチルドタイプまで並んでおり、種類も豊富なんです。
今回は、実際に人気がありそうな4種類を食べ比べ！ 王道マルゲリータからお惣菜感たっぷりのピザまで、味やボリュームを正直にレビューします。
普段、午前中に行くとズラリとピザが並んでいるのですが、午後に行くとすでに品薄に……。次々と売れていくピザを目の前にし、その人気っぷりを再認識しました。また、ピザは「焼きたて」と「チルドピザ」の両方が同価格で売られており、今回はマルゲリータのみチルドピザを購入してみました。
◆マルゲリータピザ 594円（税込）
ごろっと大きめのトマトとチーズがトッピングされた、見た目から食欲をそそる王道ピザ。チルドタイプのため、より鮮やかでフレッシュさを感じます。正直、スーパーのピザの域を超えているようなトッピングの量にも驚きでした。
生地はふんわり感がありつつ、耳はもっちり。トマトの酸味とチーズのコクのバランスがよく、シンプルなのに飽きない上品な味わいです。スーパーのピザとは思えないほどの美味しさでした。
◆てりたまチキンピザ 646円（税込）
照り焼きソースの上にコーン、国産鶏チャーシュー、たまごサラダ、マヨネーズがのった甘じょっぱいピザ。照り焼き系の濃い味がジャンク感もありつつ、クセになる美味しさです。トッピングの量が多く、具材がのっている範囲が広いのも嬉しいポイント！
コーンの甘みとたまごがとろける食感、海苔の風味の相性がバツグンで、子どもウケ間違いなしの商品でした。生地も薄すぎずふっくらとしているので、1枚でも大満足のボリュームです。
◆ぽっくりポテトのマヨコーンピザ 646円（税込）
マヨコーン、ハム、角切りポテトにマーブルシュレッドチーズをトッピング。ぐるっと一周パルメザンチーズソースがかかっているのがポイントのピザです。メインの角切りポテトがたっぷり入った、優しい味わいが特徴。
温めることでポテトのホクホク感が増し、舌触りが滑らかな印象に。しっかりと甘みがあるので、こちらも子どもウケ抜群！ おやつ感覚で食べやすい1枚でした。
◆クワトロフォルマッジ はちみつ付 594円（税込）
4種のチーズを使用した、チーズ好きにはたまらない贅沢系ピザ。ゴルゴンゾーラの独特な香りはありつつもクセが強すぎず、チェダーやゴーダのコクで食べやすくまとまっています。さらに黒こしょうがアクセントになっていて、濃厚なのに最後まで飽きにくい味わいでした。
そのままでも十分美味しいですが、付属のはちみつをかけると甘じょっぱさが加わって一気に“お店感”がアップ！ チーズの塩気とはちみつの甘さの相性が良く、デザート感覚でも楽しめます。ワインのお供にも合いそうな、大人向けの1枚です。
◆耳までモチモチで食べやすい！
これまでたくさんのスーパーの惣菜ピザを食べてきましたが、「TOPのピザが圧倒的に美味しい！」と言えるほど、満足度が高かったのが本音です。
耳ギリギリまでたっぷりと具材が敷き詰められているのが嬉しいだけでなく、耳の硬さを一切感じることなく、全体的にモチモチとしていて食べやすいという印象でした。
今まではスーパーでピザを購入しても耳が硬すぎて、子どもが耳だけ残してしまいがちだったのですが、「TOPのピザは耳まで美味しい！」と大絶賛だったのも印象的。食べきれない分は冷凍しておけば、忙しい朝の朝食や小腹が空いたときのおやつにもぴったりです。見かけた際は、ぜひ試してみてくださいね！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
今回は、実際に人気がありそうな4種類を食べ比べ！ 王道マルゲリータからお惣菜感たっぷりのピザまで、味やボリュームを正直にレビューします。
◆マルゲリータピザ 594円（税込）
ごろっと大きめのトマトとチーズがトッピングされた、見た目から食欲をそそる王道ピザ。チルドタイプのため、より鮮やかでフレッシュさを感じます。正直、スーパーのピザの域を超えているようなトッピングの量にも驚きでした。
生地はふんわり感がありつつ、耳はもっちり。トマトの酸味とチーズのコクのバランスがよく、シンプルなのに飽きない上品な味わいです。スーパーのピザとは思えないほどの美味しさでした。
◆てりたまチキンピザ 646円（税込）
照り焼きソースの上にコーン、国産鶏チャーシュー、たまごサラダ、マヨネーズがのった甘じょっぱいピザ。照り焼き系の濃い味がジャンク感もありつつ、クセになる美味しさです。トッピングの量が多く、具材がのっている範囲が広いのも嬉しいポイント！
コーンの甘みとたまごがとろける食感、海苔の風味の相性がバツグンで、子どもウケ間違いなしの商品でした。生地も薄すぎずふっくらとしているので、1枚でも大満足のボリュームです。
◆ぽっくりポテトのマヨコーンピザ 646円（税込）
マヨコーン、ハム、角切りポテトにマーブルシュレッドチーズをトッピング。ぐるっと一周パルメザンチーズソースがかかっているのがポイントのピザです。メインの角切りポテトがたっぷり入った、優しい味わいが特徴。
温めることでポテトのホクホク感が増し、舌触りが滑らかな印象に。しっかりと甘みがあるので、こちらも子どもウケ抜群！ おやつ感覚で食べやすい1枚でした。
◆クワトロフォルマッジ はちみつ付 594円（税込）
4種のチーズを使用した、チーズ好きにはたまらない贅沢系ピザ。ゴルゴンゾーラの独特な香りはありつつもクセが強すぎず、チェダーやゴーダのコクで食べやすくまとまっています。さらに黒こしょうがアクセントになっていて、濃厚なのに最後まで飽きにくい味わいでした。
そのままでも十分美味しいですが、付属のはちみつをかけると甘じょっぱさが加わって一気に“お店感”がアップ！ チーズの塩気とはちみつの甘さの相性が良く、デザート感覚でも楽しめます。ワインのお供にも合いそうな、大人向けの1枚です。
◆耳までモチモチで食べやすい！
これまでたくさんのスーパーの惣菜ピザを食べてきましたが、「TOPのピザが圧倒的に美味しい！」と言えるほど、満足度が高かったのが本音です。
耳ギリギリまでたっぷりと具材が敷き詰められているのが嬉しいだけでなく、耳の硬さを一切感じることなく、全体的にモチモチとしていて食べやすいという印象でした。
今まではスーパーでピザを購入しても耳が硬すぎて、子どもが耳だけ残してしまいがちだったのですが、「TOPのピザは耳まで美味しい！」と大絶賛だったのも印象的。食べきれない分は冷凍しておけば、忙しい朝の朝食や小腹が空いたときのおやつにもぴったりです。見かけた際は、ぜひ試してみてくださいね！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama