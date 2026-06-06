『とんがり帽子のアトリエ』第10話「銀色の約束」あらすじ＆先行カット公開！
毎週月曜TOKYO MXほかにて放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』、第10話の先行カットとあらすじが公開された。また、新たなストーリービジュアルも公開された。
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
6月8日（月）より放送となる第10話「銀色の約束」より先行場面カットが公開された。
＜第10話 「銀色の約束」あらすじ＞
体調を崩したココを病院に運ぶキーフリーとタータ。タータは、キーフリーの最近の言動に疑念を抱き、その事を問い詰めようとするが煙に巻かれてしまう。そんな中、ココが「知らざる者」でありながらキーフリーの弟子になった事を知り、「銀彩症（ぎんだみしょう）」である自分の境遇と重ね、複雑な想いを抱く。その晩、街で起こった火事の救護対応にキーフリーが追われる中、容態が悪化したココを助けるため、タータは薬品庫から色以外での判別が難しい薬を探し出す事に。
＞＞＞第10話先行カットをすべてチェック！（写真17点）
また、新たなストーリービジュアルが公開された。
「知らざる者」から魔法使いの弟子となったココと、あらゆるものが銀色におおわれて見える眼を持つ「銀彩症」のタータ。他の魔法使いたちと異なる特性を持つ2人が、それぞれどのような方法で自らの困難と向き合っていくのか、是非今後の展開にご注目ください。
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
＜第10話 「銀色の約束」あらすじ＞
体調を崩したココを病院に運ぶキーフリーとタータ。タータは、キーフリーの最近の言動に疑念を抱き、その事を問い詰めようとするが煙に巻かれてしまう。そんな中、ココが「知らざる者」でありながらキーフリーの弟子になった事を知り、「銀彩症（ぎんだみしょう）」である自分の境遇と重ね、複雑な想いを抱く。その晩、街で起こった火事の救護対応にキーフリーが追われる中、容態が悪化したココを助けるため、タータは薬品庫から色以外での判別が難しい薬を探し出す事に。
＞＞＞第10話先行カットをすべてチェック！（写真17点）
また、新たなストーリービジュアルが公開された。
「知らざる者」から魔法使いの弟子となったココと、あらゆるものが銀色におおわれて見える眼を持つ「銀彩症」のタータ。他の魔法使いたちと異なる特性を持つ2人が、それぞれどのような方法で自らの困難と向き合っていくのか、是非今後の展開にご注目ください。
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
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