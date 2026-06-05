「狂ってるだろ」「信じられない」豪華すぎる…世界的スター集結の６分間にファン衝撃！ C・ロナウドも拡散で話題沸騰「どうやって集めたんだ？」
スーパースターが一堂に会した“超豪華CM”が、大きな反響を呼んでいる。
北中米ワールドカップ開幕を目前に控え、スポーツブランドのナイキが公開した新CMが話題となっている。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも自身のSNSで映像を紹介し、世界中のファンから驚きの声が寄せられた。
６分間に及ぶ映像は、フランス代表FWキリアン・エムバペのCM撮影の舞台裏を思わせるシーンからスタート。ひとつのサッカーボールをきっかけに、スタジオ内を舞台とした壮大なストーリーが展開される。
映像にはC・ロナウドをはじめ、オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク、スペイン代表FWニコ・ウィリアムス、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオール、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドら、ワールドカップ出場国を代表するスター選手たちが続々と登場。各国のユニホームを身にまとい、ひとつのボールを巡ってドリブルや駆け引きを繰り広げる。
さらにサッカー界以外からも豪華ゲストが出演。元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチに加え、世界的ラッパーのトラヴィス・スコット、人気ガールズグループ『BLACKPINK』のリサ、NBAのスーパースターであるレブロン・ジェームズら、世界的な著名人が顔を揃えた。
まさに“スター軍団”による夢の共演となった映像に、SNS上ではファンも騒然。以下のような絶賛の声が上がった。
「すごすぎる」
「狂ってるだろ」
「今まで見た中で最高」
「なんてすごい広告だ」
「どうやってこれだけのスーパースターたちを一堂に集めたのか」
「信じられない」
「どれだけ金をかけたんだ」
「これは映画だ」
「ビッグネームが多すぎる」
「これを見ると、サッカー界が本当に復活しつつあると感じられる」
「純粋なアートだな」
「めっちゃカッコいい出来」
ワールドカップへの期待感を一気に高める超大作動画が、世界中のサッカーファンを熱狂させている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どれだけ金をかけたんだ」サッカー界＆エンタメ界の世界的“スターだらけ”の映像！
北中米ワールドカップ開幕を目前に控え、スポーツブランドのナイキが公開した新CMが話題となっている。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも自身のSNSで映像を紹介し、世界中のファンから驚きの声が寄せられた。
６分間に及ぶ映像は、フランス代表FWキリアン・エムバペのCM撮影の舞台裏を思わせるシーンからスタート。ひとつのサッカーボールをきっかけに、スタジオ内を舞台とした壮大なストーリーが展開される。
さらにサッカー界以外からも豪華ゲストが出演。元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチに加え、世界的ラッパーのトラヴィス・スコット、人気ガールズグループ『BLACKPINK』のリサ、NBAのスーパースターであるレブロン・ジェームズら、世界的な著名人が顔を揃えた。
まさに“スター軍団”による夢の共演となった映像に、SNS上ではファンも騒然。以下のような絶賛の声が上がった。
「すごすぎる」
「狂ってるだろ」
「今まで見た中で最高」
「なんてすごい広告だ」
「どうやってこれだけのスーパースターたちを一堂に集めたのか」
「信じられない」
「どれだけ金をかけたんだ」
「これは映画だ」
「ビッグネームが多すぎる」
「これを見ると、サッカー界が本当に復活しつつあると感じられる」
「純粋なアートだな」
「めっちゃカッコいい出来」
ワールドカップへの期待感を一気に高める超大作動画が、世界中のサッカーファンを熱狂させている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どれだけ金をかけたんだ」サッカー界＆エンタメ界の世界的“スターだらけ”の映像！