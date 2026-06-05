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「ぜーんぶ持って帰りたい！」初来日のデンマーク人が日本のカー用品店で大興奮したワケ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「初来日の外国人に本場の日本食を教えてあげたら大興奮した！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開した。動画では、Jukiaが初来日したデンマーク人のカップルに東京観光を案内し、日本のカーカルチャーや居酒屋グルメに大興奮する様子が収められている。



日本に到着したばかりの外国人観光客を無料で案内する本企画。今回Jukiaが声をかけたのは、デンマークから3週間の予定で来日したCamilaとKianだ。Kianは日本の車が大好きだということで、最初の目的地は巨大なカー用品店「A PIT オートバックス東雲」に決定した。



店舗の駐車場で日産GT-Rを発見したKianは「最高だよ！」と大喜び。店内でも豊富なカスタムパーツやグッズを前に「ぜーんぶ持って帰りたいよ！」と目を輝かせた。



続いて、お腹が空いた2人を日本の居酒屋「寅鈴」へ案内。「いただきます」の言葉の意味を教え、豆腐のお通しや刺身、里芋の唐揚げなどを次々と堪能してもらった。初めて食べる和牛寿司やサーモンのお茶漬けは大好評で、Camilaは「最高においしい！」と笑顔を見せた。



その後は神田明神を訪れ、手水舎での清め方やお参りの作法を体験。歴史ある神社の美しさや精巧な木組みの建築に、2人は深く感動していた。



最後は宿泊先のホテルまで送り届け、視聴者からのプレゼントであるGT-Rのミニカーなどを手渡すと、2人は大喜びでJukiaに感謝を伝えた。日本の文化と温かいおもてなしに触れ、彼らの日本旅行は最高のスタートを切ったようだ。