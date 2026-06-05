いつもはやんちゃな子猫ちゃんが、ある日やけに静かだと思ったら…？その天使のようなお昼寝姿が尊すぎるとSNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で130.5万再生を突破し、「ラグが雲みたい、、、雲の上で気持ち良さそうに寝てるよう」「この世に生まれてきてくれてありがとう」といった声があがりました。

【動画：子猫が『やけに静かだなぁ』と思ったら…『ソファの上』を見ると→まさかの光景】

子猫の月見くん

TikTokアカウント「@tsukimi.biyori」に投稿されたのは、キジトラの「月見（つきみ）」くんの、優雅なお昼寝タイムをとらえた動画です。

月見くんは、生後2ヶ月の時に保護主さん宅へとやってきた保護猫ちゃん。お迎えからまだまもないですが、早々に飼い主さんのお膝の上でへそ天になって眠ってしまうほど人懐っこく、すぐにおうちに馴染んでくれたといいます。

静かにしていると思ったら…？

子猫らしく、起きている時はとってもやんちゃだという月見くん。けれどその日は、やけに静かだったそう。不思議に思った飼い主さんが様子を見に行ったところ、なんと月見くんは、風でカーテンが揺れるリビングの中、ソファの背もたれの隙間にすぽっと収まり、へそ天で寝ていたのだとか。

後ろ足はお上品に揃えられ、くの字に曲げられた前足も、力なくちょこんと下ろされていたそう。そして月見くんはそのままの体勢で、ぴくりとも動かず、ぐっすりと熟睡していたのだとか。真っ白なブランケットの上で気持ちよさそうに眠るその姿は、まるで雑誌に掲載されているモデルの写真のよう。あまりに完成された美しい寝姿に、思わず見入ってしまいます。

信頼が伝わってきます♡

そんな優雅な時間をまったりと堪能していた月見くんですが、そのあまりの可愛さに、最後はしっかりと飼い主さんに吸われてしまったといいます。

飼い主さんに対する深い信頼が伝わってくる、愛らしい月見くんのお昼寝姿は、見ているだけで癒されてしまいます。

リラックスしきった月見くんのお昼寝風景に、動画の視聴者からは「完全に野生を知らない猫ﾁﾔﾝの可愛さってやばいよな、飼い主の事完全に信頼して寝てるもん。吸うぞ」「子猫の時はこの寝方するけど大人になるとしないのなんでだろう…」「風にそよぐカーテンにふわふわの白いブランケットに幸せそうにおなかだして寝てる小さい子猫ちゃんとかもうなんか良すぎる、、」「カーテンのふわりがいい演出」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@tsukimi.biyori」では、起きている時はとってもやんちゃなのに、一度ぐっすり眠ると何をされても起きない、子猫の月見くんの可愛らしい日常風景を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@tsukimi.biyori」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。