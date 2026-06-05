Jagabeeから“地域の味”楽しむ新シリーズ、第一弾は「九州しょうゆ味」
【モデルプレス＝2026/06/05】じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる人気スナック「Jagabee（じゃがビー）」から、“地域の味”を手軽に楽しめる新シリーズが、2026年6月15日（月）より全国のコンビニエンスストアで期間限定で登場する。第一弾はまろやかな甘さと鶏だしのうま味が絶妙な「九州しょうゆ味」だ。
【写真】カルビー、ポテトチップスなど計14品パッケージを当面の間“白黒”2色に
「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナックとして、2006年に登場した人気ブランド。今回、地域ならではのおいしさを手軽に楽しめる新シリーズとして、「地域の味」がコンビニエンスストア限定で展開される。
第一弾として、九州で親しまれている甘みが特徴の九州しょうゆの味わいを採用した。ポテトチップスなどでも高い人気と販売実績を誇るフレーバーであり、「九州しょうゆ味」のスナック菓子ファンも楽しめる、甘みとうま味の絶妙なバランスがクセになる一品となっている。パッケージは、しょうゆの別名である「むらさき」を基調とし、上質感が伝わるデザインに。さらに、九州で有名な西郷隆盛の着流し姿をイメージした「Jagabee」のキャラクター「ポッタ」のイラストをあしらい、ご当地の味であることを演出している。（modelpress編集部）
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【写真】カルビー、ポテトチップスなど計14品パッケージを当面の間“白黒”2色に
◆地域ならではのおいしさを手軽に味わえる新シリーズ
「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナックとして、2006年に登場した人気ブランド。今回、地域ならではのおいしさを手軽に楽しめる新シリーズとして、「地域の味」がコンビニエンスストア限定で展開される。
◆まろやかな甘みと鶏だしのうま味がやみつきになる味わい
第一弾として、九州で親しまれている甘みが特徴の九州しょうゆの味わいを採用した。ポテトチップスなどでも高い人気と販売実績を誇るフレーバーであり、「九州しょうゆ味」のスナック菓子ファンも楽しめる、甘みとうま味の絶妙なバランスがクセになる一品となっている。パッケージは、しょうゆの別名である「むらさき」を基調とし、上質感が伝わるデザインに。さらに、九州で有名な西郷隆盛の着流し姿をイメージした「Jagabee」のキャラクター「ポッタ」のイラストをあしらい、ご当地の味であることを演出している。（modelpress編集部）
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