ロイヤルパークホテルは、「サマーフルーツアフタヌーンティー〜6月メロンとマンゴーのアフタヌーンティー〜」を6月1日から30日まで提供する。

テーマは夏の果物を楽しむ「サマーフルーツ」で、メロンとマンゴーを中心に構成した。スイーツとセイボリーを組み合わせた3段スタンドと、別皿の料理をセットにする。

上段には、メロンとマンゴーから選ぶウエルカムドリンクに合わせ、果物を抱えた子犬をかたどったチョコレート細工と、マンゴーのホワイトロールケーキ、メロンのコンポートとアニス風味のゼリーを重ねたバニラのブランマンジェを並べる。中段と下段には、メロンを挟んだショートケーキやマンゴーのモザイク羹、メロンとホワイトチョコレートのタルト、生ハムとモッツァレラチーズのパニーニ、春雨と小エビのサラダ、タケノコのフリットなどをそろえる。

別皿で野菜のポタージュとレモンソルトのフライドポテト、2種のスコーン、クロテッドクリームといちごジャム、アプリコットジャムを提供し、スミックティーの紅茶を含む17種類の飲み物を飲み放題で用意する。場所は1階ロビーラウンジ「フォンテーヌ」で、提供時間は午前11時から午後5時まで、料金は9,000円。