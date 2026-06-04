ＧＬＥＡＴのシングルトーナメント「Ｇ―ＣＬＡＳＳ ２０２６」の決勝戦（４日、東京・新宿フェイス）で、Ｔ―Ｈａｗｋ（３６）が石田凱士を下し初優勝を果たした。

田村ハヤト、河上隆一を撃破して決勝に駒を進めたＴ―ＨａｗｋはＫＡＺＭＡ ＳＡＫＡＭＯＴＯ、山村武寛に勝て来た石田と決勝で対戦した。序盤から白熱の攻防を繰り広げたが中盤、右脚への集中攻撃を受けて苦悶。攻め込まれる時間が続いた。

それでも痛みをこらえて石田をブレーンバスターで叩きつけるなど奮闘だ。さらに鋭いチョップで破裂音を響かせて反撃に出た。さらにグーパンチで顔面を打ち抜くなど非情の攻撃でダメージを与えた。

だが要所で石田からドラゴンスクリューで投げられ、アンクルホールドで捕獲されるなど右脚を攻められて流れをつかむことはできない。それでも痛めた右ひざで石田の顔面をとらえケルベロスで打ち抜くなど意地を見せて最後の３カウントは許さず。最後はナイトライドからチョップを乱れ打って石田をダウンさせて３カウントを奪った。

その試合後、ブラスナックルＪＵＮが乱入して石田がＫＡＺＭＡ ＳＡＫＡＭＯＴＯの持つＧ―ＩＮＦＩＮＩＴＹ王座への挑戦表明をする一幕も。だがこれをＧ―ＲＥＸ王者のエル・リンダマンがジャーマンでぶん投げて排除だ。そしてマイクを持ったＴ―Ｈａｗｋは「次に俺が狙ってるもの、わかるよな？ お前は強くなりすぎちまったよ、機械みたいによ。俺が人間・林悠河に戻してやるから１対１やってくれよ」とＧ―ＲＥＸ王座への挑戦を表明した。

もちろんこれをリンダマンも受諾。７月１日に東京・ＳＧＣホール有明で行われる旗揚げ５周年記念大会での対戦が決定した。