推し活もスイーツももっと楽しめる！ スイパラ名古屋パルコ店がリニューアル

「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」は6月12日、リニューアルオープンします。

■推し活もスイーツももっと楽しめる空間へ。

今回のリニューアルでは、これまで「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」として営業していた店舗エリアを、

・「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」

・「COLLABO PARADISE 名古屋パルコ店」

の2店舗へ刷新します。

「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」では、新たに“オーダー形式”を導入。ショーケース内のスイーツをスタッフへ注文するスタイルへ変更し、これまで以上に快適にスイーツやフードを楽しめる店舗へと生まれ変わります。

「COLLABO PARADISE 名古屋パルコ店」は、スイーツパラダイスがプロデュースするコラボレーションカフェ。さまざまなジャンルのコンテンツとタイアップし、作品の世界観を楽しみながら食事できる「推し活体験」を提供します。

◇【スイーツパラダイス】

スイーツ提供方法が「オーダー形式」にリニューアル！

リニューアルOPEN後はスイーツの提供方法を「オーダー形式」に変更。たくさんのスイーツが並んだショーケースの中から、ゲストに選んでもらったスイーツをスタッフが盛り付けて提供します。

「好きなものを好きなだけ」という醍醐味はそのままに、スイーツパラダイス特製スイーツを楽しめます。

◇【COLLABO PARADISE】

様々なジャンルの「推し活体験」をお届け！

「COLLABO PARADISE 名古屋パルコ店」は、スイーツパラダイスがプロデュースするコラボレーションカフェ。

さまざまなジャンルのコンテンツとタイアップし、作品の世界観を楽しみながら食事できる「推し活体験」を提供します。

■店舗情報

【スイーツパラダイス 名古屋パルコ店】

・オープン日：2026年6月12日

・住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館8F

・営業時間：10:00〜20:00（全日）

・公式LINEアカウント：https://lin.ee/XZDxwh1

【COLLABO PARADISE 名古屋パルコ店】

・オープン日：2026年6月12日

・住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館8F

・営業時間：10:00〜20:00（全日）

・電話番号：※問い合わせは「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」まで。

（エボル）