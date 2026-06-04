推し活もスイーツももっと楽しめる！ スイパラ名古屋パルコ店がリニューアル
「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」は6月12日、リニューアルオープンします。
■推し活もスイーツももっと楽しめる空間へ。
今回のリニューアルでは、これまで「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」として営業していた店舗エリアを、
・「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」
・「COLLABO PARADISE 名古屋パルコ店」
の2店舗へ刷新します。
「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」では、新たに“オーダー形式”を導入。ショーケース内のスイーツをスタッフへ注文するスタイルへ変更し、これまで以上に快適にスイーツやフードを楽しめる店舗へと生まれ変わります。
「COLLABO PARADISE 名古屋パルコ店」は、スイーツパラダイスがプロデュースするコラボレーションカフェ。さまざまなジャンルのコンテンツとタイアップし、作品の世界観を楽しみながら食事できる「推し活体験」を提供します。
◇【スイーツパラダイス】
スイーツ提供方法が「オーダー形式」にリニューアル！
リニューアルOPEN後はスイーツの提供方法を「オーダー形式」に変更。たくさんのスイーツが並んだショーケースの中から、ゲストに選んでもらったスイーツをスタッフが盛り付けて提供します。
「好きなものを好きなだけ」という醍醐味はそのままに、スイーツパラダイス特製スイーツを楽しめます。
◇【COLLABO PARADISE】
様々なジャンルの「推し活体験」をお届け！
「COLLABO PARADISE 名古屋パルコ店」は、スイーツパラダイスがプロデュースするコラボレーションカフェ。
さまざまなジャンルのコンテンツとタイアップし、作品の世界観を楽しみながら食事できる「推し活体験」を提供します。
■店舗情報
【スイーツパラダイス 名古屋パルコ店】
・オープン日：2026年6月12日
・住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館8F
・営業時間：10:00〜20:00（全日）
・公式LINEアカウント：https://lin.ee/XZDxwh1
【COLLABO PARADISE 名古屋パルコ店】
・オープン日：2026年6月12日
・住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館8F
・営業時間：10:00〜20:00（全日）
・電話番号：※問い合わせは「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」まで。
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