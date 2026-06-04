銀座で「美しくなるビアガーデン」開催中！野菜たっぷり＆贅沢肉が楽しめるメキシカンスタイルのメニューを体験してみた
松屋銀座の屋上に、夏の訪れを告げるワクワクするようなビアガーデンがオープンした。今年で11回目を迎える大人気の「美しくなるビアガーデン」。今回のテーマは、メキシコ含む3カ国で開催される4年に1度のサッカーの祭典に合わせて、ずばり「メキシカン」だ。おいしくてヘルシーな料理とアルコールを味わいながら、陽気な空気の中で心も体もリフレッシュできるのだとか。さっそくメディア体験会に行ってきたので、そのすてきな空間と、気分からすっきりと整うような、おいしいメニューの数々をたっぷりご紹介！
【写真】銀座のど真ん中で、空を眺めながらくつろげるラグジュアリーな空間
■銀座の空の下で深呼吸！陽気なメキシカンの風を感じる開放的空間
エレベーターの扉が開き一歩外へ踏み出すと、そこには都会の喧騒を忘れさせる、250席のゆとりある屋上空間が広がっている。「銀座の空ってこんなに広かったっけ？」と思うほど、見上げれば広い空。すぅーっと吹き抜ける風がなんとも心地よい。
今年のテーマは「A Touch of Mexican Spirit」。その言葉通り、会場はどこか陽気で、肩の力が抜けるような自由な空気に包まれている。メキシコを思わせる鮮やかな色彩や、サボテンなどの植物の装飾が随所に散りばめられ、これから始まる楽しい時間に自然と胸が高鳴るはず。気取らずにリラックスできる、大人にとって最高の都会のオアシスだ。
席に着いて気持ちよい風を感じたら、まずは喉を潤す一杯を選ぼう。定番のコロナビールにライムをキュッと搾って、プハーッと一口飲めば、それだけでメキシコへ小旅行した気分だ。
見逃せないのが、飲み放題ドリンクの多彩なラインナップ。テキーラとグレープフルーツを合わせ、ライムとスパイスを効かせた「パローマ」や、メスカルのスモーキーな香りがたまらないハイボールなど、メキシコ気分をグッと盛り上げるオリジナルカクテルが4種類用意されている。さらに、銀座で採れたハチミツ「銀座はちみつ」と紅茶リキュールを合わせたオリジナルモスコミュールや、バジル香るブラッディメアリーなど、少しひねりの効いた一杯も。
もちろん、お酒はちょっと…という人には、ノンアルコールカクテル(モクテル)も3種類と充実！スイカやシトラス、トロピカルフルーツを使った鮮やかなモクテルがテーブルに並べば、みんな同じテンションで楽しく乾杯できるのがうれしいポイントだ。
どのプランにも飲み放題は含まれていて、「スタンダードプラン」「プレミアムビールプラン」「和牛プラン」は2時間制、「ラグジュアリープラン」は3時間制だ。「和牛プラン」はプラス1100円でプレミアムビール4種を含む飲み放題へアップグレードも可能。グラスをカチンと合わせて「乾杯！」と声を上げれば、とびきりハッピーでおいしい夏の夜のはじまりだ。
■サボテンってこんなにおいしいの!?前菜でたっぷりの野菜をチャージ
乾杯のあとに運ばれてくる最初の一皿で、「美しくなる」というコンセプトをさっそく実感することになる。今回体験した一番ベーシックな「スタンダードプラン」(1人7700円)は、野菜もたっぷり楽しめるのだ。
まずは、アボカドの濃厚な旨みがギュッと詰まったオリジナルワカモレを、スパイシーなトルティーヤチップスと一緒にサクサクと。続くフレッシュサラダには、なんとサボテンが使われていた。「サボテンを食べるの？」と最初は驚くかもしれないけれど、一口食べればみずみずしく、ほんのりとした酸味がなんともさわやか。一度味わえば、きっと思わず笑顔がこぼれてしまうはず。
待望の肉を味わう前に、まずは栄養たっぷりの野菜でしっかりビタミンをチャージ。このヘルシーなスタートこそが、「美しくなる」ビアガーデンの大きな魅力なのだ。
■銀座クオリティの肉が網の上で踊る！大満足のBBQと〆のタコス
そしてお待ちかね、メインとなるBBQ盛り合わせの登場！百貨店ならではの充実のラインナップがずらり。
牛サーロインに加え、松屋銀座の食品フロアでも扱われている「日本橋 日山」の国産豚、「お肉処 牛蔵」の国産若鶏、そして「ローマイヤ」のあらびきウィンナーにチョリソー。ティータワーに盛られた肉を目の前にテンションは最高潮！
熱したプレートにお肉を乗せると、ジュウ〜っという食欲をそそる音とともに香ばしい匂いがふわりと漂う。焼き上がった肉は、酸味が爽快なサルサ・ロハと、王道の甘辛ソースにたっぷり絡めていただこう。上質な肉の旨みとスパイスの香りが絶妙に絡み合い、ひたすらフォークが進む。キンキンに冷えたアルコールとのマリアージュも最高だ。
そして、パーティーの締めくくりには、ブルーコーンを使った鮮やかなチーズタコスを。生地を自分で香ばしく焼いて作る一皿は、パーティーの仕上げにぴったり。ほどよいボリューム感とサルサのさわやかなアクセントで、お腹いっぱいだったはずが、最後の一口までペロリと完食してしまった。
■クラフトビールや松阪牛も！気分で選べる多彩なご褒美プラン
今回はスタンダードプランを体験したが、ほかにもシーンに合わせて選べるプランが用意されている。
ビール好きなら絶対に見逃せないのが「プレミアムビールプラン」(1人前8800円)だ。スタンダードプランの料理に加えて、なんと「Hoegaarden(ヒューガルデン)」や「Goose IPA(グース アイピーエー)」、メキシコのクラフトビール「MINERVA STOUT(ミネルバ スタウト)」など、6種類ものプレミアムビールが飲み放題に！いろいろなビールを存分に飲み比べできるので、お酒好き同士の集まりなら盛り上がること間違いなし。
「今日は特別なお肉を食べたい！」という気分のときは「和牛プラン」(1人1万3000円)がおすすめ。「日本橋 日山」の松阪牛が加わった贅沢なBBQ盛り合わせで、大切な日や、自分たちへのご褒美に選べば、会話も自然と弾むはずだ。
そして、とことん贅沢な時間を過ごしたいなら「ラグジュアリープラン」(1人1万6000円)。松阪牛に加え、「湘南みやじ豚」や「奥久慈軍鶏」といった厳選食材のグリル、生ハムやチーズの盛り合わせまで堪能できる最上位プランだ。3時間制なので、シャンパンを片手にゆっくりと大人の時間を過ごすのにピッタリ。
■週末の昼飲みや酷暑日のサービスも！より心地よく過ごせる工夫
さらに今年は、ビアガーデン好きにとって見逃せないうれしいニュースがある。
まずは、土日祝日のランチタイム営業(12時〜)がスタートしたこと！銀座の風を感じながら、明るいうちからメキシカンBBQで昼飲みを楽しむなんて、休日の息抜きにはこれ以上ない贅沢な過ごし方ではないだろうか。
もう一つは、なんともユニークな「酷暑日サービス」。当日の最高気温が38度を超えると予想された場合、来店客になんと「ひとくちシャーベット」がプレゼントされるのだそう。暑い日だからこそ、少しでも涼を感じてワクワクしてほしい。そんな粋な計らいに心が和む。
ちなみに、最も暑くなる8月には、働く従業員の腕にファンケルの「示温シール」を貼り、体温上昇を可視化して互いの体調をケアし合う実証実験も行われるという。訪れる客だけでなく、迎えてくれるスタッフの環境にも優しい。そんな真摯な姿勢を知ると、この場所がよりいっそう魅力的に思えてくる。
ただ食べて飲むだけでなく、開放的な空間で笑い合い、ヘルシーで上質な食事で満たされる。まさに、気分からすっきりと美しく整うような最高の時間を過ごすことができた。今度の週末は、心地よい夜風に吹かれながら、銀座の屋上でとびきりおいしい時間を楽しんでみてはどう？
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文・撮影＝北村康行
■銀座の空の下で深呼吸！陽気なメキシカンの風を感じる開放的空間
エレベーターの扉が開き一歩外へ踏み出すと、そこには都会の喧騒を忘れさせる、250席のゆとりある屋上空間が広がっている。「銀座の空ってこんなに広かったっけ？」と思うほど、見上げれば広い空。すぅーっと吹き抜ける風がなんとも心地よい。
今年のテーマは「A Touch of Mexican Spirit」。その言葉通り、会場はどこか陽気で、肩の力が抜けるような自由な空気に包まれている。メキシコを思わせる鮮やかな色彩や、サボテンなどの植物の装飾が随所に散りばめられ、これから始まる楽しい時間に自然と胸が高鳴るはず。気取らずにリラックスできる、大人にとって最高の都会のオアシスだ。
席に着いて気持ちよい風を感じたら、まずは喉を潤す一杯を選ぼう。定番のコロナビールにライムをキュッと搾って、プハーッと一口飲めば、それだけでメキシコへ小旅行した気分だ。
見逃せないのが、飲み放題ドリンクの多彩なラインナップ。テキーラとグレープフルーツを合わせ、ライムとスパイスを効かせた「パローマ」や、メスカルのスモーキーな香りがたまらないハイボールなど、メキシコ気分をグッと盛り上げるオリジナルカクテルが4種類用意されている。さらに、銀座で採れたハチミツ「銀座はちみつ」と紅茶リキュールを合わせたオリジナルモスコミュールや、バジル香るブラッディメアリーなど、少しひねりの効いた一杯も。
もちろん、お酒はちょっと…という人には、ノンアルコールカクテル(モクテル)も3種類と充実！スイカやシトラス、トロピカルフルーツを使った鮮やかなモクテルがテーブルに並べば、みんな同じテンションで楽しく乾杯できるのがうれしいポイントだ。
どのプランにも飲み放題は含まれていて、「スタンダードプラン」「プレミアムビールプラン」「和牛プラン」は2時間制、「ラグジュアリープラン」は3時間制だ。「和牛プラン」はプラス1100円でプレミアムビール4種を含む飲み放題へアップグレードも可能。グラスをカチンと合わせて「乾杯！」と声を上げれば、とびきりハッピーでおいしい夏の夜のはじまりだ。
■サボテンってこんなにおいしいの!?前菜でたっぷりの野菜をチャージ
乾杯のあとに運ばれてくる最初の一皿で、「美しくなる」というコンセプトをさっそく実感することになる。今回体験した一番ベーシックな「スタンダードプラン」(1人7700円)は、野菜もたっぷり楽しめるのだ。
まずは、アボカドの濃厚な旨みがギュッと詰まったオリジナルワカモレを、スパイシーなトルティーヤチップスと一緒にサクサクと。続くフレッシュサラダには、なんとサボテンが使われていた。「サボテンを食べるの？」と最初は驚くかもしれないけれど、一口食べればみずみずしく、ほんのりとした酸味がなんともさわやか。一度味わえば、きっと思わず笑顔がこぼれてしまうはず。
待望の肉を味わう前に、まずは栄養たっぷりの野菜でしっかりビタミンをチャージ。このヘルシーなスタートこそが、「美しくなる」ビアガーデンの大きな魅力なのだ。
■銀座クオリティの肉が網の上で踊る！大満足のBBQと〆のタコス
そしてお待ちかね、メインとなるBBQ盛り合わせの登場！百貨店ならではの充実のラインナップがずらり。
牛サーロインに加え、松屋銀座の食品フロアでも扱われている「日本橋 日山」の国産豚、「お肉処 牛蔵」の国産若鶏、そして「ローマイヤ」のあらびきウィンナーにチョリソー。ティータワーに盛られた肉を目の前にテンションは最高潮！
熱したプレートにお肉を乗せると、ジュウ〜っという食欲をそそる音とともに香ばしい匂いがふわりと漂う。焼き上がった肉は、酸味が爽快なサルサ・ロハと、王道の甘辛ソースにたっぷり絡めていただこう。上質な肉の旨みとスパイスの香りが絶妙に絡み合い、ひたすらフォークが進む。キンキンに冷えたアルコールとのマリアージュも最高だ。
そして、パーティーの締めくくりには、ブルーコーンを使った鮮やかなチーズタコスを。生地を自分で香ばしく焼いて作る一皿は、パーティーの仕上げにぴったり。ほどよいボリューム感とサルサのさわやかなアクセントで、お腹いっぱいだったはずが、最後の一口までペロリと完食してしまった。
■クラフトビールや松阪牛も！気分で選べる多彩なご褒美プラン
今回はスタンダードプランを体験したが、ほかにもシーンに合わせて選べるプランが用意されている。
ビール好きなら絶対に見逃せないのが「プレミアムビールプラン」(1人前8800円)だ。スタンダードプランの料理に加えて、なんと「Hoegaarden(ヒューガルデン)」や「Goose IPA(グース アイピーエー)」、メキシコのクラフトビール「MINERVA STOUT(ミネルバ スタウト)」など、6種類ものプレミアムビールが飲み放題に！いろいろなビールを存分に飲み比べできるので、お酒好き同士の集まりなら盛り上がること間違いなし。
「今日は特別なお肉を食べたい！」という気分のときは「和牛プラン」(1人1万3000円)がおすすめ。「日本橋 日山」の松阪牛が加わった贅沢なBBQ盛り合わせで、大切な日や、自分たちへのご褒美に選べば、会話も自然と弾むはずだ。
そして、とことん贅沢な時間を過ごしたいなら「ラグジュアリープラン」(1人1万6000円)。松阪牛に加え、「湘南みやじ豚」や「奥久慈軍鶏」といった厳選食材のグリル、生ハムやチーズの盛り合わせまで堪能できる最上位プランだ。3時間制なので、シャンパンを片手にゆっくりと大人の時間を過ごすのにピッタリ。
■週末の昼飲みや酷暑日のサービスも！より心地よく過ごせる工夫
さらに今年は、ビアガーデン好きにとって見逃せないうれしいニュースがある。
まずは、土日祝日のランチタイム営業(12時〜)がスタートしたこと！銀座の風を感じながら、明るいうちからメキシカンBBQで昼飲みを楽しむなんて、休日の息抜きにはこれ以上ない贅沢な過ごし方ではないだろうか。
もう一つは、なんともユニークな「酷暑日サービス」。当日の最高気温が38度を超えると予想された場合、来店客になんと「ひとくちシャーベット」がプレゼントされるのだそう。暑い日だからこそ、少しでも涼を感じてワクワクしてほしい。そんな粋な計らいに心が和む。
ちなみに、最も暑くなる8月には、働く従業員の腕にファンケルの「示温シール」を貼り、体温上昇を可視化して互いの体調をケアし合う実証実験も行われるという。訪れる客だけでなく、迎えてくれるスタッフの環境にも優しい。そんな真摯な姿勢を知ると、この場所がよりいっそう魅力的に思えてくる。
ただ食べて飲むだけでなく、開放的な空間で笑い合い、ヘルシーで上質な食事で満たされる。まさに、気分からすっきりと美しく整うような最高の時間を過ごすことができた。今度の週末は、心地よい夜風に吹かれながら、銀座の屋上でとびきりおいしい時間を楽しんでみてはどう？
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文・撮影＝北村康行