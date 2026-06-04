セブン−イレブン・ジャパンが、午後4〜8時までの夕方限定で対象の揚げ物・フランク各種が半額になる「揚げ物スーパーセール」を6月3日午後4時から同月6日までの4日間限定で実施中です。SNS上で、「神すぎて爆買い」「コスパすごい」と話題になっています。

【画像】え…やっす！ 「半額」対象の揚げ物を見る！（6枚）

「揚げ物スーパーセール」が大好評！

対象商品は「ななチキ」（セール価格125円、以下、税込み）、「ザクチキ（魅惑のうま辛）」（セール価格125円）、「揚げ鶏」（セール価格125円）、「アメリカンドッグ」（セール価格74円）、「BIGポークフランク」（セール価格106円）などの揚げ物・フランク各種。

SNS上では「揚げ物半額最高」「意味分からんぐらい買っちゃう」「神すぎて爆買いしちゃった」「おいしくて最高！」「6月から実施のダイエットはキャンセル」「揚げ物4個買って税込み401円とか笑いそうになった。あざす！」「コスパすごいな…600円くらいでメチャ揚げ物食べられる」と、セールを楽しむ声が多数寄せられています。

さまざまな商品がセール対象となっており、「調子に乗って揚げ鶏とアメリカンドッグ買って食ったら夕飯食えなくなった（笑）」「ななチキ、ポークフランク、ハッシュポテト、からあげ棒、アメリカンドッグ、たこ焼き6個入り買って食べたら胸やけ」「揚げたてコロッケすごくおいしかった！」「ささみ揚げ梅しそと春巻きオススメ」「ささみ揚げ50個と春巻き50個ぐらい欲しい」「揚げ鶏とザクチキにしようかな？迷う。ハッシュポテトも買いたい」「アメリカンドッグを絶対買いたい！絶対食べたい！毎日食べたい！」とおすすめの揚げ物や食べたいものなどを紹介する投稿も目立ちます。