¤µ¤è¤Ê¤é¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¡¡ºÇ¸å¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¡¡55Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡
¡¡¹Åç»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤¬5·î¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤òÍýÍ³¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é55Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤ÎºÇ¸å¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç»ÔÃæ¶è¤Î¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¡£±Ä¶ÈºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î25Æü¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à²ñ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¤µ¤ß¤·¤Ç¤¹¤±¤É»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¡£¡×
¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤È¤Ï¡£¡×
¡¡¾ïÏ¢µÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÙÇÛ¿Í¤ÎÅÄÃæÍµÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¿Í¤Îº¢¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Îº¢¤«¤éÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡×
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë°ì¶Ú33Ç¯¤Ç¤¹¡£
¢£¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¡¡ÅÄÃæ ÍµÈþ »ÙÇÛ¿Í
¡ÖËÍ¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÀè¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤¶¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌµÍý¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÀº°ìÇÕÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢µÒ¤¬»ý¤Ä¥Þ¥¤¥Üー¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¡¡ÅÄÃæ ÍµÈþ »ÙÇÛ¿Í
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥Üー¥ë¤òº¹¤·¾å¤²¤Æ¡¢1¸Ä¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯1¸Ä¤Ç¤â¥¹¥Ú¥¢¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¥É¥ê¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡ÃæÌî¤È¤·»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß80ºÐ¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¤ò°¦¤·¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÌî ¤È¤·»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë
¡Ö40Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤¦ºÇ¸å¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡Ãæ»³Î§»Ò¤µ¤ó¤é¥¹¥¿ー¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥Öー¥à¡£¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î1970Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ä¹ñÂÎ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢40¥ìー¥ó¤Î¹¤¤¥Õ¥í¥¢¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¡¡ÅÄÃæ ÍµÈþ »ÙÇÛ¿Í
¡Ö°Õ³°¤È±ó¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤Ç²õ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Ç²õ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬Æþ¤ë¤±¤É¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢Ìë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÍ¤é¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤éÁö¤Ã¤ÆÄ¾¤·¤¿¸å¤Ë¡ØÄ¾¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤·¤¿Íè¤Æ¥·ー¥ó¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ø¤¢¤ì¤Ã¡Ù¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡×
¢£¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂç²ñ¡¢¥²ー¥à¥¹¥¿ー¥È¡ª¡×
¡¡ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²ー¥à¤¬³«¤«¤ì¡¢Àé¿Í¶á¤¤²ñ°÷¤é¤¬¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤Î°éÀ®¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëÀÐËÜÈþÍèÁª¼ê¤â´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÐËÜ ÈþÍè Áª¼ê
¡Ö»ä¤¬¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Ï²¿¤¬²¿¤Ç¤âÅê¤²¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç°é¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡×
¡¡¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤â¡£
¢£¼Ì¿¿»£±Æ¤ËË¬¤ì¤¿¿Í
¡ÖÉãÊì¤ÈÍè¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤ÈÍè¤¿¡£¥²ー¥à¤ä¸ä³Ú¤¬Áý¤¨¤Æ°ì¤Ä¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡×
¡¡40Ç¯ÄÌ¤¦80ºÐ¤ÎÃæÌî¤µ¤ó¤â¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ºÇ¸å¤Î°ìÅê¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÌî ¤È¤·»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë
¡ÖºÇ¸å¤À¤È»×¤¦¤È¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºÐ¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¡£Í¥¤·¤¯¤Æ²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤éÍ¥¤·¤¯Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±Ä¶È½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¸á¸å6»þ¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î»þ¤Ç¤¹¡£
¢£¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¡¡ÅÄÃæ ÍµÈþ »ÙÇÛ¿Í
¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢º£Æü¤Þ¤Ç±Ä¶È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤Ç¤¹¡£²ñ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¶áÎÙ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¥×¥ìー¤òÂ³¤±¡¢½¾¶È°÷¤Ï¹ÅÅ¥°¥ëー¥×¤ÎÊÌ¤Î»ÜÀß¤Ø¤È¿¦¾ì¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¡¡ÅÄÃæ ÍµÈþ »ÙÇÛ¿Í
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤µ¤ß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë55Ç¯ÆÏ¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢½¾¶È°÷¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£Âè2¥¹¥Æー¥¸¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
¡¡55Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È»×¤¤½Ð¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯6·î3Æü ÊüÁ÷¡Û