INPEX¤Î¹ë»ÜÀß¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¡¡ÂÐÆü±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹Í¢½Ð¤Ë±Æ¶Á¤â
¡¡¡Ú¥·¥É¥Ë¡¼¶¦Æ±¡Û»ñ¸»³«È¯Âç¼êINPEX¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÁà¶È¤¹¤ë±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë»ÜÀß¤Ç2Æü¡¢ÄÂ¶â¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÏ«»È¸ò¾Ä¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò·è¹Ô¤·¤¿¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤ÐÀ¸»ºÎÌ¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ÜÀß¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ç¯´ÖºÇÂç930Ëü¥È¥ó¤ÎLNG¤òÀ¸»º¡£Ìó7³ä¤¬ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Æü¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤Ë¿ô»þ´Ö¤º¤Ä¸ÂÄêÅª¤Ê¥¹¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Ï«ÁÈ¤ÏÌó3¡ó¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤òÍ×µá¡£Ï«ÁÈÂ¦¤Ï¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë¡¢INPEX¤¬¸øÀµ¤ÊÏ«Æ¯¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¡Ê¥¹¥È¤Ï¡Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£