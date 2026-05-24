【付録】「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が付いてくる！ 予約必須の『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』は6月22日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（主婦と生活社）の「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
主婦と生活社から6月22日に発売される『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（税込1320円）。付録として、「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』の「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が見逃せない！
主婦と生活社から6月22日に発売される『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（税込1320円）。付録として、「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が付いてきます。
平成女児のときめきが詰まったキラキラシール今回の特別付録は、「一生カワイイにうもれて生きたい」平成女児のためのときめきマガジン第2弾にぴったりな、キラッキラのシールセットです。あの頃のときめきがよみがえる仕様で、手帳やノート、スマホなどに貼って楽しめます。「カワイイ」にうもれたい大人女子の心をくすぐる、コレクション性たっぷりの付録です。
人気キャラ深掘り＆平成リバイバル誌面と一緒に楽しめる誌面では「人気キャラを深掘り！」や「平成ねーねーリバイバル掲載！」、さらに「とじこみふろく」や「あそべるページ」の番外編など、平成女児の心をくすぐる企画が満載。シールセットと合わせて楽しめば、あの頃のときめきがそのままよみがえる、特別な一冊になりそうです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)