これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（主婦と生活社）の「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』の「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が見逃せない！


主婦と生活社から6月22日に発売される『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（税込1320円）。付録として、「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が付いてきます。

平成女児のときめきが詰まったキラキラシール

今回の特別付録は、「一生カワイイにうもれて生きたい」平成女児のためのときめきマガジン第2弾にぴったりな、キラッキラのシールセットです。あの頃のときめきがよみがえる仕様で、手帳やノート、スマホなどに貼って楽しめます。「カワイイ」にうもれたい大人女子の心をくすぐる、コレクション性たっぷりの付録です。

人気キャラ深掘り＆平成リバイバル誌面と一緒に楽しめる

誌面では「人気キャラを深掘り！」や「平成ねーねーリバイバル掲載！」、さらに「とじこみふろく」や「あそべるページ」の番外編など、平成女児の心をくすぐる企画が満載。シールセットと合わせて楽しめば、あの頃のときめきがそのままよみがえる、特別な一冊になりそうです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)