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¢§AIMYON Spatial Audio CollectionÆÃÀß¥µ¥¤¥È
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¢§1st Album¡ØÀÄ½Õ¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¥á¥ó¥È¡Ù
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¢§4th Album¡ÊºÆ¥×¥ì¥¹¡Ë¡ØÆ·¤ØÍî¤Á¤ë¤è¥ì¥³¡¼¥É¡Ù
2026Ç¯7·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
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¢§5th Album¡ÊºÆ¥×¥ì¥¹¡Ë¡ØÇ¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼¡Ù
2026Ç¯8·î26Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
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CDÈ¯Çä¡õÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
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