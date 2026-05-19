「ゴールデンウィークお出かけする？」＜回答数14,203票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第534回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ゴールデンウィークお出かけする？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ゴールデンウィークお出かけする？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
春キャベツとエビカツバーガー
【材料】（2人分）
春キャベツ 2~3枚
エビ 10尾
塩 少々
<調味料>
マヨネーズ 小さじ 1/2
塩コショウ 少々
酒 小さじ 1/2
片栗粉 小さじ 1
小麦粉 小さじ 1
<衣>
小麦粉 大さじ 1
溶き卵 1/2個分
パン粉 1/3~1/2カップ
揚げ油 適量
<タルタルソース>
玉ネギ(小) 1/8個
ゆで卵(固ゆで:みじん切り) 1個分
ピクルス(キュウリ:みじん切り) 1本分
ドライパセリ 小さじ 1/2
マヨネーズ 大さじ 3
塩コショウ 少々
バンズ 2個
サラダ菜 2枚
【下準備】
1、春キャベツは、せん切りにして水にくぐらせ、ザルに上げて水気をきり、さらにキッチンペーパーなどで水気を拭く。
2、エビは殻をむいて塩を入れた水で洗い、キッチンペーパーなどで水気を拭き取る。背開きにして背ワタを取り、＜調味料＞の材料と共にフードプロセッサーにかけ、バットに移して冷凍庫で7〜8分休ませる。
3、玉ネギはみじん切りにして水にさらし、ザルに上げてキッチンペーパーなどで水気を拭き取る。その他の＜タルタルソース＞の材料と混ぜ合わせる。
4、揚げ油を170℃に予熱する。
【作り方】
1、エビを2等分し、手に分量外のサラダ油をつけて平らにまとめ、＜衣＞の小麦粉、溶き卵、パン粉を順につけて、揚げ油で揚げる。
2、バンズにサラダ菜を敷いて春キャベツをのせ、さらに(1)をのせて＜タルタルソース＞をかけ、バンズをのせて器に盛る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ゴールデンウィークお出かけする？」さてみなさんの回答は…？
・「ゴールデンウィークお出かけする？」の結果は…
・1位 しない 47%
・2位 まだわからない 19%
・3位 する 18%
・4位 検討中 14%
※小数点以下四捨五入
14,203票
・2位 まだわからない 19%
・3位 する 18%
・4位 検討中 14%
※小数点以下四捨五入
14,203票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
春キャベツとエビカツバーガー
【材料】（2人分）
春キャベツ 2~3枚
エビ 10尾
塩 少々
<調味料>
マヨネーズ 小さじ 1/2
塩コショウ 少々
酒 小さじ 1/2
片栗粉 小さじ 1
小麦粉 小さじ 1
<衣>
小麦粉 大さじ 1
溶き卵 1/2個分
パン粉 1/3~1/2カップ
揚げ油 適量
<タルタルソース>
玉ネギ(小) 1/8個
ゆで卵(固ゆで:みじん切り) 1個分
ピクルス(キュウリ:みじん切り) 1本分
ドライパセリ 小さじ 1/2
マヨネーズ 大さじ 3
塩コショウ 少々
バンズ 2個
サラダ菜 2枚
【下準備】
1、春キャベツは、せん切りにして水にくぐらせ、ザルに上げて水気をきり、さらにキッチンペーパーなどで水気を拭く。
2、エビは殻をむいて塩を入れた水で洗い、キッチンペーパーなどで水気を拭き取る。背開きにして背ワタを取り、＜調味料＞の材料と共にフードプロセッサーにかけ、バットに移して冷凍庫で7〜8分休ませる。
3、玉ネギはみじん切りにして水にさらし、ザルに上げてキッチンペーパーなどで水気を拭き取る。その他の＜タルタルソース＞の材料と混ぜ合わせる。
4、揚げ油を170℃に予熱する。
【作り方】
1、エビを2等分し、手に分量外のサラダ油をつけて平らにまとめ、＜衣＞の小麦粉、溶き卵、パン粉を順につけて、揚げ油で揚げる。
2、バンズにサラダ菜を敷いて春キャベツをのせ、さらに(1)をのせて＜タルタルソース＞をかけ、バンズをのせて器に盛る。
(E・レシピ編集部)