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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年5月18日は、高精細ディスプレイ・高リフレッシュレート・大容量バッテリーがそろったXiaomi（シャオミ）の「REDMI Pad 2 9.7」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

新発売! REDMI Pad 2 9.7【早割3000円OFFクーポン + 専用カバー2000円OFFクーポン 5/31まで】タブレット 4+64GB 9.7インチ 2K 120Hzディスプレイ FHD+の高画質 7600mAhバッテリー Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform ブルーライト低減機能 24,980円 （クーポン利用で3,000円オフ：5月31日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

高精細ディスプレイでスクロール・動画視聴が快適。Xiaomiの最新タブレット「REDMI Pad 2 9.7」が3,000円オフ！

Xiaomi（シャオミ）の「REDMI Pad 2 9.7」は、9.7インチ 2K 120Hzディスプレイと7600mAhの大容量バッテリーを搭載した高コスパタブレット。

4月28日発売の新モデルが、クーポン利用により3,000円オフとなっています！

9.7インチの2K高精細ディスプレイを搭載、鮮やかな色彩表現と広色域によって、動画やゲーム、電子書籍まで見やすく表示してくれます。

また、120Hzの高リフレッシュレートに対応。スクロール時の残像感やちらつきを軽減し、SNSやWeb閲覧もかなりスムーズです。動きの速い映像でも滑らかに描写されるため、エンタメ用途にもぴったり。

TÜV Rheinland認証を取得しており、ブルーライト低減やフリッカーフリー機能も搭載。長時間使いやすい造りになっていますよ。

大容量7600mAhバッテリー＆Snapdragon搭載で日々の利用でも快適

Snapdragon 6s 4G Gen 2を採用。最大2.9GHzのクロック速度とLPDDR4x高速メモリにより、マルチタスクも快適です。従来比で34％パフォーマンス向上とされており、普段使いには十分な処理性能を備えています。

7600mAhバッテリーを搭載し、最大1.7日間の使用が可能。オンライン動画は15時間以上、オーディオ再生は18時間以上、オンライン読書は16時間以上と、長時間駆動も魅力です。

ストレージは最大256GB内蔵モデルに加え、最大2TBまで拡張可能。動画や写真、アプリをたっぷり保存できます。

Xiaomi HyperOS 3によるスマート検索やシームレス連携、スマホとのコピー＆ペースト共有にも対応。オールメタルボディや3.5mmイヤホンジャック、顔認証ロック解除など、使い勝手をアップしてくれる機能もしっかり搭載されていますよ。

新発売! REDMI Pad 2 9.7【早割3000円OFFクーポン + 専用カバー2000円OFFクーポン 5/31まで】タブレット 4+64GB 9.7インチ 2K 120Hzディスプレイ FHD+の高画質 7600mAhバッテリー Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform ブルーライト低減機能 24,980円 （クーポン利用で3,000円オフ：5月31日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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