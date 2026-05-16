花粉、黄砂、積雪深情報の表示も可能に！

パイオニアは2026年5月14日、同社が提供するスマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi（コッチ）」のプレミアムプランで、天気情報機能を拡充すると発表しました。このアップデートは5月下旬に実施されます。

拡充される機能の内容は、ピンポイント天気表示、天気通知機能、気象情報、天気地点表示の4つです。

【画像】拡充された天気情報に関する機能を画像で見る

ピンポイント天気表示では、設定した目的地や立ち寄り地における到着予想時刻付近の天気を、スマートフォンや車載ディスプレイの走行画面にイラストで表示します。

天気通知機能は、自宅、現在地、設定ルートへの雨雲の接近と、現在地の熱中症リスクを、スマートフォンや車載ディスプレイ上の表示で通知します。



気象情報は、これまでスマートフォンのみだったアメダス降雨情報表示を車載ディスプレイにも対応。花粉、黄砂、積雪深情報の表示も可能になり、任意の場所と時間帯の情報を地図天気レーダー画面で確認できます。

天気地点表示は、任意の場所の天気予報や熱中症リスクの情報を、スマートフォンや車載ディスプレイの画面に表示できます。

また同時に、基本プラン・プレミアムプランともにドライバーアシスト検索機能を拡充。検索画面に表示された施設のロゴマークに、満空情報の色表示と価格（駐車場検索）、価格（ガソリンスタンド検索）、駐車場有無の情報（トイレ検索）が追加されます。それぞれ近い順・安い順でソートでき、上位3件はランキング表示されます。

なおパイオニアは、今後のさらなるサービス拡充や車載機器との連携を視野に、COCCHiを「カロッツェリア」ブランドのサービスに変更するとのこと。ロゴマークも刷新し、同社が保有するナビゲーションや車載機器などに関する知見とノウハウを生かした新たな価値を創出するとしています。

あわせて、バイク専用ナビゲーションアプリ「MOTTO GO（モットゴー）」も同ブランドのサービスとし、四輪・二輪を含む幅広いモビリティ領域において、安心で快適な移動体験の提供を目指す構えです。