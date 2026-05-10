スキンケアからむくみ対策まで！Ray㋲の【美容モーニングルーティン】をチェック♡

Rayモデルの美しさのヒミツは、朝イチから始まる小さな習慣にアリ！今回は、三浦理奈・中川紅葉・本田紗来が毎朝欠かさずしている「美美美なモーニングルーティン」をご紹介。スキンケアからインナーケア、むくみ対策まで、今日からマネしたい美容習慣が盛りだくさん♡

Ray model clip vol.85 テーマ：美美美なモーニングルーティン Rayモデルの美しさのヒミツは朝イチからの美の習慣にアリ！ スキンケアやインナーサプリなど毎日コツコツとケアを欠かさない美意識をみんなで見習おー！

Check! 三浦理奈 朝イチの乾燥にフェイスパックさっぱり系パックでメイクヨレを防止 「朝起きると顔が乾燥してパリパリなのでパックをしてうるおいを補充するように心がけてます！日中のメイクヨレ防止に朝はさっぱり系を使うことが多いです」

Check! 本田紗来 CORE FITのThe FACE POiNTERフェイスラインのむくみに効果的 「CORE FITのThe FACE POiNTER。母と共用しています。朝はもちろん、撮影中の移動時間も気軽にむくみケアができるので愛用しています♡」

Check! 中川紅葉 トナーパッドで年中保湿いろんなサプリでインナーケアも欠かさない 「自称スキンケアオタクなので、朝のトナーパッドは欠かせません♡ インナーケアとして、腸活用の乳酸菌、カリウム、ビタミンサプリと青汁を毎朝欠かさず飲んでいます」

中川紅葉

三浦 理奈

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来