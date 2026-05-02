【SALE最終日】Amazonで「下村企販」の定番アイテムが最大34%OFFに
確かな金属加工技術をベースに、「家事問屋」や「珈琲考具」といった人気ブランドも展開する同社の製品は、機能美と耐久性を兼ね備えた逸品ばかり。そんな憧れの燕三条クオリティが、現在Amazonセールで大変お買い得になっています。
「ずっと欲しかったあの道具」を手に入れる絶好のチャンス。数あるセール品の中から、特に暮らしの質を上げてくれる厳選アイテムをご紹介します。
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持ち手が長いから手が熱くなりにくい「あく取り名人」25.5cm
下村企販 あく取り・みそこし・かす揚げ 下村企販 あく取り 名人 25.5cm 【日本製】 食洗機対応 持ち手が長い 手が熱くなりにくい アク カス揚げ 穴あきお玉 鍋 煮物 しゃぶしゃぶ 板前さん シルバー ステンレス 燕三条 27538
880円 → 836円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
お手入れしやすいステンレス一体成型のカス揚げ
下村企販 あく取り・みそこし・かす揚げ 下村企販 継ぎ目のないカス揚げ II 【日本製】 食洗機対応 細かい揚げカスをキャッチ 油切れがスムーズ 目詰まりしにくい お手入れ簡単 頑丈 穴あきお玉 シンプル シルバー つや消し ステンレス 燕三条 44886
1,100円 → 1,035円（6%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
4種の下ごしらえができるスライサーセット
下村企販 日本製 燕三条 キャベツ/スライサー/ピーラー/千切り/おろし器 下村企販 [スゴ切れ] 4種の下ごしらえができる スライサーセット 【日本製】 時短調理 コンパクト収納 スライス/千切り/ツマ切り/おろし 安全ホルダー付き 専用ケース 野菜調理器 下ごしらえ ブラック 燕三条 43881
1,650円 → 1,551円（6%オフ）
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時短調理できる両刃仕様。4種のスライサーセット
下村企販 日本製 燕三条 キャベツ/スライサー/ピーラー/千切り/おろし器 下村企販 [越匠] 切れ味鋭い4種の スライサーセット 【日本製】 時短調理できる両刃仕様 2種類のおろしが作れる コンパクト収納 スライス/千切り/細千切り/おろし 野菜カッター 燕三条 40441 ギフト 贈り物 プレゼント
7,150円 → 4,815円（33%オフ）
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汚れがたまりにくい、継ぎ目のない洗い桶
下村企販 水周り 【日本製】ステンレス 燕三条 下村企販 継ぎ目のない洗い桶 【日本製】 汚れがたまりにくい 衛生的なステンレス製 水切り穴付き 脚付き 楕円型 小判型 つけ置き洗い 満水7.6L 燕三条 43698
3,850円 → 2,823円（27%オフ）
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先端が浮いて汚れない、スマートキッチントング
下村企販 トング 下村企販 先端が浮いて汚れない スマートキッチントング 大 【日本製】 細かい食材も掴みやすい アウトドア 食洗器対応 焼肉 揚げ物 全長26cm 菜箸トング 仙武堂 燕三条 42497
1,430円 → 1,284円（10%オフ）
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左右の注ぎ口で利き手を選ばないステンレス片手鍋18cm
スープも一緒にすくえるレンゲスプーン 5本組
丈夫な網で、強い力にも耐えるこし器
焼き魚トレーとしても使えるグリルパン
下村企販 グリルdeクック フライパン・グリルパン 下村企販 グリルパン トースターパン 【日本製】 魚焼きグリル トースター使用可 外はこんがり中はふわっと焼ける フッ素加工 こびりつきにくい 時短調理 グリルトレー 食パン トースト 魚焼き 餅も焼ける グリルdeクック ブラック スチール 燕三条 38293
1,650円 → 1,253円（24%オフ）
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サビにくいステンレス製。小さなうがい用コップ
壊れにくくて永く使えるピンチハンガー（40ピンチ）
下村企販 ハンガー 【日本製】 下村企販 壊れにくくて永く使える ピンチハンガー 40ピンチ 【日本製】 安定して干せる2点フック サビにくい ピンチが絡まりにくい 浴室乾燥OK 折りたたんで収納 ステンレス製 部屋干し 室内 室外 洗濯物干し 燕三条 26450
7,150円 → 4,686円（34%オフ）
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その他のおすすめ商品
下村企販 キッチンツール【日本製】 ステンレス 下村企販 バナナスタンド 【日本製】 ステンレス バナナが長持ち 吊り下げ マスク ヘッドフォン ランタン 耐荷重700g お手入れ簡単 燕三条 43369
990円 → 940円（5%オフ）
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下村企販 ポリ袋ホルダー 【日本製】 お手入れ簡単 ぬめりにくい ひっくり返して使い分け 生ごみスタンド 三角コーナー代用 ごみ箱 シンプル 丸型 大 野菜の皮むき ポリ袋再利用 エコ シルバー ステンレス 燕三条 38125
1,100円 → 1,044円（5%オフ）
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下村企販 キッチンバサミ 【日本製】 料理ばさみ 鍛造 鋭い切れ味 食洗機対応 分解して洗える ステンレス キッチンハサミ 鋏 燕三条 45851 下村企販 キッチンバサミ 燕三条 匠 【日本製】 食洗機対応 ステンレス 分解して洗える 一体成型 衛生的 よく切れる 料理 鋏 45337
3,182円 → 3,030円（5%オフ）
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下村企販 ボウル 【日本製】 ステンレス 下村企販 ボウル 13/11/9cm 3点セット 【日本製】 注ぎ口付き 目盛付き 食洗機対応 270ml/520ml/750ml 下ごしらえに便利 小分け ボール 容器 ステンレス 29131 燕三条
2,640円 → 2,507円（5%オフ）
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下村企販 ざる/うらごし 【日本製】 食洗機対応 丈夫な作り ステンレス 燕三条 下村企販 蒸し器 鍋にのせて 蒸し料理 【日本製】 食洗機対応 ゆでるときの蒸気で蒸せる 時短 水切り 湯通し 14メッシュ 18~22cmの鍋対応 浅ザル 平ざる ステンレス 燕三条 38763
1,430円 → 1,357円（5%オフ）
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下村企販 油こし/オイルポット/カートリッジ【日本製】 下村企販 油こし ろ過フィルター 活性炭カートリッジ 5個組 【日本製】 調理後の油をキレイに再生 色・においを活性炭が吸着 繰り返し使える エコ 交換用 オイルフィルター オイルポット 揚げ物 29015
4,180円 → 3,245円（22%オフ）
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