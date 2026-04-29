OpenAIがAIのコーディング能力を測る代表的ベンチマークは「もはや無意味」と説明、初期の解けなかった問題を調べると逆に問題が悪いことが発覚

OpenAIがAIのコーディング能力を測る代表的ベンチマークは「もはや無意味」と説明、初期の解けなかった問題を調べると逆に問題が悪いことが発覚