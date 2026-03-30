

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した堀みなみ





高校卒業後に建築会社に就職し、現場監督も務めていた異色の経歴の持ち主の堀みなみが、3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに登場。作業着を脱いだら、まさかのHカップ！ たわわに実った豊満バストはまさに絶景!!

【写真】堀みなみのたわわに実った豊満バスト

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【食費を節約して貯金する理由】

――建設会社に勤務していた元現場監督で、現在もOLとして働きながらグラビア活動もしている堀みなみちゃん。約1年半ぶりに週プレのグラビアに登場してくれました！ 今回、印象に残っているシーンは？

堀 海辺で撮影したんですけど、あんなにも広い砂浜を見たのは初めてで！ しかも全然人がいなくて、海を独占できたのがうれしかったです。

――デジタル写真集限定ですが、浴衣がはだけるシーンも色っぽかったです。ちなみにプライベートで浴衣を着ることは？

堀 1回だけかな......。お祭りに行くときもいっぱい食べたいタイプだからラフな服装。帯で締めつけられるのが苦手で......。

――もともと調理の専門学校に通っていたんですよね。自炊のときはどんな料理を作りますか？

堀 調理の学校で習っていたのは西洋料理や和食、中華など本格的なものだったんですが、自炊をするときは野菜炒めとか簡単にできるものばかりですね。

――スーパーに行くことも多い？

堀 夜8時くらいの、値引きのチャンスタイムを狙って行きます。ひとり暮らしなので、なるべく節約しなきゃって思っていて......。友達と外食する以外は、食費を浮かすためにほぼ自炊です。

――最近のぜいたくは？

堀 なんだろう......ウーバーで高いハンバーガーを頼んだときは思い切りました。だって、1200円もしたんですよ！

――お酒は飲みますか？

堀 大好きです。友達と飲むときは、2軒、3軒とハシゴしちゃうことも。昔の話ですが、夜から飲み始めて、翌日の夕方くらいまで飲んだこともあります。終電を逃してタクシーに乗るのはもったいないので、なるべく家の近所で飲むようにしています。

――よく飲むお酒は？

堀 最初はビールを飲んで、あとはひたすら緑茶ハイ。

――昔から体形は変わらない？

堀 そうですね、ずっと中肉中背です。胸のサイズは測っていないのでわからないですが、それもあまり変化はないと思います。

――中肉中背って女のコはあんまり言わないです（笑）。ちなみに趣味はなんですか？

堀 パチンコ＆パチスロです。ジャグラーが好きで、よく打っています。今日の仕事はこのインタビューだけなので、終わったらパチンコに行こうと。エヴァンゲリオンの新台を打ちたくて、昨日の夜YouTubeを見て勉強したんですよ。

先日、初めてパチンコの来店イベントをやらせてもらったんですけど、すごく楽しくて、今後もっとやっていきたいです。

――本当にパチンコ好きなんですね。こんなにかわいかったら、ホールでいろいろ話しかけられそう。

堀 帽子をかぶってマスクをして、上下ダボダボのスエットを着ているので、完全になじんでいると思います（笑）。だから、ほとんど話しかけられません。

――Xを見ていたら、野球好きでもあるんですね。

堀 そうなんです。小さい頃から埼玉西武ライオンズのファン。この間のWBCも見ていて、大コーフンでした！

――ビールと野球、パチンコが好きだなんて、おじさんみたいな生活。キラキラ感がまったくないっていうか。

堀 本当に程遠いと思います。ブランド品にもまったく興味がないですし、今後のために貯金をしているんです。

――けっこう堅実な性格ですね。

堀 ひとり暮らしですし、いつ体を壊すかわからないじゃないですか。医療費などを考えたときに、貯金がゼロだったら大変だなって思って。あといつかYouTubeも始めたいと思っていて、機材を買うためにも貯金したいんです。

――今後の目標は？

堀 パチンコが好きなので、ホールで水着撮影みたいなことができたら楽しそうですよね。

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／ムロゾノケイト（GiGGLE）

●堀みなみ

2000年12月9日生まれ 東京都出身

身長150cm B87 W60 H82

○調理師免許を所持し、元現場監督、さらに現在もOLとして働くという超異例の経歴を持つ。昨年末に週プレ誌面で発表した「DVDメーカーが選ぶ グラビア・オブ・ザ・イヤー 2025!!」で新人賞を受賞！

公式X【@minami__hori】

公式Instagram【@minami__hori】



堀みなみデジタル写真集『Hcupなたわわ』 撮影／栗山秀作 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／栗山秀作