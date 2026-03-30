「お前が熊本行くなら、俺ら全員で盛り上げに行く」。師匠のその言葉を胸に、58歳で故郷へ拠点を移した井手らっきょさん。凱旋移住とはいえ、待っていたのは気心の知れた戦友がそばにいない心細さでした。一人で看板を背負う再出発の門出。そんななか、台風を突いて現れた師匠・ビートたけしさんが見せた「ある振る舞い」に、井手さんは言葉を失います。

【写真】熊本に戻って出会った第二の友とまさに裸の付き合い ほか（全14枚）

「飲めないからこそ」シラフの裸芸で貫く、プロの誠実さ

── 2018年に熊本に拠点を移し、タレント活動をしながらスナック経営もされています。週末は予約なしでは入れないほどの盛況で、最後には十八番の裸芸まで飛び出し、店内も大盛り上がりだとか。スナックのマスターぶりが板についている印象ですが、実は「下戸」だというのは本当ですか？

井手さん：本当です。一杯で具合が悪くなるほどアルコールは苦手で、テンションはガタ落ちに。だから、昔から僕が裸になるのはお酒の勢いじゃなく、常にシラフなんです（笑）。お客さんから「マスターも一杯どうぞ」と勧められても、ノンアルコールで乾杯します。

── むしろ飲むと裸芸ができなくなる、と。すみません、認識が逆でした（笑）。ただ、 スナックの切り盛りは芸人の仕事と勝手が違うのでは？

井手さん：実は移住前も関東でダーツバーを経営していたので、経営にはそこまで抵抗はなくて。姉やスタッフのサポートもありますが、仕入れから売上の管理、業者さんとのやり取りまですべて自分でやり、「自分が店に出られない日は店を開けない」のが信条です。うちは県外からお見えになる方も多い。「らっきょに会いに来たよ」というお客さんをがっかりさせることだけは、絶対にイヤなんです。

── 井手さんに会った高揚感に加えお酒が入ることで、酔ってハメを外すお客さんもいるのでは？

井手さん：安心して楽しんでもらえる場所でありたいので、あまり度が過ぎる振る舞いをする方には「お引き取りください」とはっきり伝えます。僕らはたけしさんの「背中」をずっと見てきましたから。直接指導されたわけじゃないんですけど、「人に迷惑をかけない」という教えは、理屈じゃなく、身についているんだと思います。

熊本移住と、たけしさんへの「筋の通し方」

── そもそも熊本へ拠点を移したのは、どんなきっかけだったのでしょう。

井手さん：2016年の熊本地震のあと、翌年から地元のローカル番組に呼ばれる機会が増えたのがきっかけです。故郷が大変な時期でしたから、自分も地元復興のために少しでも力になれたらという思いが強くなっていきました。そこで、ディレクターに熊本移住の相談をしたら「それならレギュラー番組をやりましょう」と言われて。すぐにたけしさんの元へ行き、「熊本に帰ろうと思います」と報告したんです。

たけしさんには「それはちょっと寂しいな…」と言われました。僕らは若いころから軍団でずっと一緒に過ごしてきましたし、長い付き合いですからね。たけしさんが事務所を離れてからも、気にかけてもらっていました。でも、故郷でのレギュラー番組が決まったことを伝えると、「せっかくもらった仕事なんだから頑張れよ」と、快く送り出してくれたんです。「お前が熊本行ったら、俺ら全員で熊本の番組盛り上げに行くからよ。ギャラなんか要らねぇから」とまで言ってくれて。

熊本でのテレビ出演もこなす日々

たけしさんが頭を下げて回った「打ち上げ」

── その後、たけしさんが熊本までわざわざ駆けつけてくれたそうですね。

井手さん：移住して半年経ったころ、「井手を盛り上げに行こうぜ」と、わざわざ熊本で「ビートたけしお笑い単独ライブ」を開催してくれたんです。しかも、当時は大型台風が接近している最中。交通機関はかなり混乱していました。

それでも、たけしさんは「どうしても俺は熊本に行かないといけない」と、前日に新幹線で博多に入り、翌日、熊本に。軍団の枝豆（つまみ枝豆）や、若手も一緒に来てくれました。

── それだけ井手さんの新しい挑戦を気にかけていらした、ということなのでしょうね。

井手さん：さらに驚いたのはライブ後の打ち上げです。その席でたけしさんが「井手を、本当によろしくお願いします」と、地元の関係者一人ひとりに頭を下げて回ってくれて。あとで考えると、熊本の人たちに僕のことを託してくれていたんだと思います。僕がこの土地でやっていくことを、本気で応援してくれていたんでしょうね。人生で一番嬉しかった言葉かもしれません。

── 愛弟子の新たな門出を師匠がそこまでして後押ししてくれる。本気で生き直そうとしている人間を一人にしない、最高の師匠ですね。たけし軍団の強い絆と愛情の深さを感じます。

井手さん：本当に感激しましたね。東京を離れても、軍団とのつながりがなくなるわけじゃない。誠実にやっていれば、こうして支えてくれる人がいるんだと、そのとき改めて感じました。たけし軍団があったから今の自分がある。東京を離れても、そのことは変わらないと思っているし、常に支えられているのを感じます。

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人生の後半戦。住み慣れた場所や仲間から離れ、一人で新しい環境に身を置くことは、誰にとっても心細いものです。けれど、誠実に歩んだ道の先に、自分の頑張りをそっと見てくれている人が必ずいる。

あなたにとって、慣れない環境で立ち止まりそうになったとき、その存在を思い出すだけで背中が温かくなるのは、誰のどんな姿ですか？

取材・文：西尾英子 写真：井手らっきょ