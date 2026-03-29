２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」の大型フェス「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！ ２０２６ ｉｎ Ｋアリーナ横浜」（通称すとふぇす）が２９日、横浜市のＫアリーナ横浜で行われた。６グループが出演し、２８日と合わせて２日間で約３・６万人を動員した。

豪華な顔ぶれがリスナー（ファンの呼称）を盛り上げた。約３時間３０分のすとふぇすでは、すとぷりの人気曲「スキスキ星人」など全４２曲を披露。グループごとの歌唱や、グループの垣根を越えたシャッフルコーナー、すとぷりのソロ歌唱など盛りだくさんだった。

終盤にはすとぷりが６月４日に１０周年を記念して、６〜８月に愛知、大阪、福岡、東京の４都市で１３公演のアリーナツアーを行うことも発表された。莉犬は「アリーナツアー決定！」と笑顔でリスナーを沸かせ、ジェルは「すとぷりの１０周年、幸せ届けるんでみんな受け取ってくれますか？」と呼びかけた。るぅとは「１０周年に向けていろんなものを用意しているので、本当に楽しみにしていてください！」と力を込めた。

２８日のすとふぇすでは、６人組の新グループ「とぅるりぷ − Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」がデビュー。この日もフレッシュなパフォーマンスで盛り上げた。そあらは「こんなすてきな景色、こんなにきれいな（曲に合わせた）真っ赤色でデビューさせていただいた」と感謝し、「先輩たちに負けないぐらいの個性でＳＴＰＲを盛り上げていきます！」と誓った。