女優宮澤エマ（37）が26日、ドラマ初主演作となるテレビ東京系連続ドラマ「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」（30日スタート、月曜午後11時6分）の記者会見を都内で行い、浅香航大（33）、北山宏光（40）と意気込みを語った。

話題の電子マンガをドラマ化。共働きで子どもを持たない人生を選択するも、避妊具に穴を開けるという夫の裏切りによって夫婦が崩れていく様子を描く。

宮澤は「私史上NO・1の残酷な運命を背負った女性を演じています」とし、「きょうこそは泣かないと思って現場に行って、きょうもまた泣いたなと帰る日々。悲しい涙だけでなく、うれし涙、驚きの涙、虚無の末の涙など、こんなにも涙の種類があるのかと驚きの連続です」。

ドラマ初主演について「初めての主演ドラマのタイトルが『産まない女はダメですか』になると思わなかった」と笑顔を見せ、「衝撃的なタイトルですが、覚悟をもって挑まなくてはと思いました」。

また「心の流血が続くので、最初はどうしようという気持ちが強かったが、エンターテインメントと社会問題の切り込み方が絶妙なバランス。見たこともないような新感覚ホラーになっています」と自信をみせた。