通信カラオケDAMが、カラオケ演奏の曲間に流れるエンターテインメント情報プログラム『DAM CHANNEL』を2026年4月7日配信分より全面リニューアルする。

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リニューアル後は、渋谷凪咲をナビゲーターとし、吉本興業株式会社に所属するお笑い芸人が進行役としてプログラムを盛り上げる。総合演出は佐藤正樹が担当し、エンタメ系メディアとしての完成度を一層高め、より魅力的なプログラムへと生まれ変わるという。

また、スタジオ収録を中心としてきた従来の制作スタイルを一新し、アーティストの要望に応じて多彩なロケーション撮影を敢行。メイキング映像や未公開シーンは、『DAM CHANNEL』公式YouTubeチャンネルで公開するほか、Leminoでも視聴可能に。X（旧Twitter）やTikTokなど各メディアを連携させた新たな情報発信にも挑戦し、DAMの利用促進を図っていく。

・渋谷凪咲 コメント

4月からDAM CHANNELのナビゲーターを務める渋谷凪咲です。今回、DAM CHANNELが大きくリニューアルします。音楽愛にあふれる吉本芸人さんがアーティストの皆さんと楽しい企画をお届けします。カラオケの楽しさやアーティストさんの魅力を皆さんにお届けできるよう私も頑張ります。ぜひDAM CHANNELをご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）