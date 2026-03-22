ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが最近やってよかった家事は「カーテン洗い」。洗ってみると思ったより汚れをためていてびっくりしたそう。「ついあと回しにしがちな家事ですが、やってみると家じゅうがパッと明るくなった」と語るAYUMIさんが、カーテンのお手入れ方法についてつづります。

思いきってカーテンを洗ってみた

日差しが春めいてお洗濯日和。冬の間、外の冷気から守ってくれていたレースのカーテンを、思いきって洗濯しました。

【写真】カーテンを手洗いしてみたら…

リビングの中でも大きな面積をしめるカーテン。パッと見は分からなくても、洗ってみると水が濁っていて「こんなにがんばってくれていたんだな」と気づかされます。

わが家のレースのカーテンの生地はリネンです。洗剤は、オシャレ着洗い用のものを使っています。

レースのカーテンは長めにつくったので、裾の方は最初に手洗いをしてから洗濯機へ。脱水時間は短めにして、洗濯機から取り出したばかりの、水分を含んだ少し重たいレースのカーテン。

そのままカーテンレールにつるして、窓をあけて風をとおすのが私流です。

パッと明るくなった布越しに、光がやわらかく透けて、部屋全体の空気も入れ替わったような清々しさを感じます。

家を整えることは、自分を大切にすること

「家」は自分の心を映す鏡ですね。

忙しく過ごしていると、ついあと回しにしがちなプラスアルファの家事。でも、こうして家の一部を丁寧に整えてあげると、不思議と自分自身の心までスッキリと整っていくのを感じます。

家を整えることは、自分を大切にすることにもつながっているよう。バタバタと過ぎる毎日だからこそ、目に映る景色をクリアに保つ。私にとっての大切なセルフケアかもしれません。

皆さんもお天気のいい日に「カーテンのお洗濯」してみるのはいかがですか？ 窓をあけた瞬間の風が、きっといつもより心地よく感じられるはずですよ。